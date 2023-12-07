شباب البحرين يتعهدون بقيادة برامج الدمج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعهد الوفد البحريني المشارك في أعمال المؤتمر الإقليمي للشباب القادة والمكون من حكم العنيزي، ووئام أجور، وشام الأحمدي بالتواصل مع أقرانهم من الشباب وان يكونوا قائدين للبرامج التي تساعد في تحقيق الدمج.
وكتب لاعبو الاولمبياد الخاص المشاركون في
أعمال المؤتمر الإقليمي للشباب القادة، المكون من
وفود من
6 دول عربية
هي مصر، لبنان، المغرب، البحرين، عمان،
الامارات بإرسال رسائل قصيرة للعالم في الجلسة الختامية لمؤتمرهم والتي استمرت أربعة أيام شهدت مجموعة من الجلسات والمناقشات والورش، وذلك عقب التدريب العملي الذى قام به معهم
د. هيثم قاسم
استشاري التطوير المؤسسي، ودعاهم الى كتابة رسائل قصيرة تنطلق من مؤتمرة
لتحقيق شعاره
والدعوة التي أطلقوها ( يالا
يا شباب نلم الشمل )، وبعد أن شاركوا بالحوار والنقاش في جلساته.
وأجملت مروة رمضان مديرة برنامج القيادات الشابة الرسائل التي وجهها الشباب لأقرانهم سواء في المنطقة أو في مختلف دول العالم، واستعرضت ما كتبه أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر وقال الوفد اللبناني المكون من عبدالله فؤاد خليفة، ونضال عاطف الإبريق، وحسين محمد حويلي فقد قال بأن) القيادة المتنوعة
تحقق الدمج).
وتضيف مروة بينما قال الوفد المصري المكون من عبد الرحمن الموافي، وشهد الموافي، ورحمة خالد، وفاطمة البسوسي
والدكتور طارق النجار مدير برنامج المبادرات في الأولمبياد الخاص المصري
(عندما نعمل بمفردنا سوف نحقق أشياء صغيرة، ولكن عندما نعمل معا سوف نستطيع أن نحقق أشياء كثيرة
وانهت مروة حديثها بقولها ووعدت الوفود المشاركة في المؤتمر خلال الجلسة الختامية
بأنها سوف تضع نصب أعينها تلك المقولات وسوف تسعى جاهدة الى تحقيقها، وانهم في مؤتمرهم القادم سوف يقدمون أوراق عمل تكشف ما قاموا به على أرض الواقع من أجل تحقيق تلك المقولات.
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