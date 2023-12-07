شباب البحرين يتعهدون بقيادة برامج الدمج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعهد‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإقليمي‭ ‬للشباب‭ ‬القادة‭ ‬والمكون‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬العنيزي،‭ ‬ووئام‭ ‬أجور،‭ ‬وشام‭ ‬الأحمدي‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬وان‭ ‬يكونوا‭ ‬قائدين‭ ‬للبرامج‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الدمج‭.‬

وكتب‭ ‬لاعبو‭ ‬الاولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬‮

‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإقليمي‭ ‬للشباب‭ ‬القادة،‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬‮

‬وفود‭ ‬من‭ ‬‮

‬6‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬‮

‬هي‭ ‬مصر،‭ ‬لبنان،‭ ‬المغرب،‭ ‬البحرين،‭ ‬عمان،‭

‬الامارات‭ ‬بإرسال‭ ‬رسائل‭ ‬قصيرة‭ ‬للعالم‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الختامية‭ ‬لمؤتمرهم‭ ‬والتي‭ ‬استمرت‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬شهدت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬والمناقشات‭ ‬والورش،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬الذى‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬معهم‭ ‬‮

‬د‭. ‬هيثم‭ ‬قاسم‭ ‬‮

‬استشاري‭ ‬التطوير‭ ‬المؤسسي،‭ ‬ودعاهم‭ ‬الى‭ ‬كتابة‭ ‬رسائل‭ ‬قصيرة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬مؤتمرة‭ ‬‮

‬لتحقيق‭ ‬شعاره‭ ‬‮

‬والدعوة‭ ‬التي‭ ‬أطلقوها‭ ( ‬يالا‭ ‬‮

‬يا‭ ‬شباب‭ ‬نلم‭ ‬الشمل‭ )‬،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬شاركوا‭ ‬بالحوار‭ ‬والنقاش‭ ‬في‭ ‬جلساته‭. ‬

وأجملت‭ ‬مروة‭ ‬رمضان‭ ‬مديرة‭ ‬برنامج‭ ‬القيادات‭ ‬الشابة‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬الشباب‭ ‬لأقرانهم‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬واستعرضت‭ ‬ما‭ ‬كتبه‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬وقال‭ ‬الوفد‭ ‬اللبناني‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬عبدالله‭ ‬فؤاد‭ ‬خليفة،‭ ‬ونضال‭ ‬عاطف‭ ‬الإبريق،‭ ‬وحسين‭ ‬محمد‭ ‬حويلي‭ ‬فقد‭ ‬قال‭ ‬بأن‭) ‬القيادة‭ ‬المتنوعة‭

‬تحقق‭ ‬الدمج‭).‬

وتضيف‭ ‬مروة‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬الوفد‭ ‬المصري‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الموافي،‭ ‬وشهد‭ ‬الموافي،‭ ‬ورحمة‭ ‬خالد،‭ ‬وفاطمة‭ ‬البسوسي‭ ‬‮

‬والدكتور‭ ‬طارق‭ ‬النجار‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬المصري‮

‬‭(‬عندما‭ ‬نعمل‭ ‬بمفردنا‭ ‬سوف‭ ‬نحقق‭ ‬أشياء‭ ‬صغيرة،‭ ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬نعمل‭ ‬معا‭ ‬سوف‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة

وانهت‭ ‬مروة‭ ‬حديثها‭ ‬بقولها‭ ‬ووعدت‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الختامية

بأنها‭ ‬سوف‭ ‬تضع‭ ‬نصب‭ ‬أعينها‭ ‬تلك‭ ‬المقولات‭ ‬وسوف‭ ‬تسعى‭ ‬جاهدة‭ ‬الى‭ ‬تحقيقها،‭ ‬وانهم‭ ‬في‭ ‬مؤتمرهم‭ ‬القادم‭ ‬سوف‭ ‬يقدمون‭ ‬أوراق‭ ‬عمل‭ ‬تكشف‭ ‬ما‭ ‬قاموا‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬تلك‭ ‬المقولات‭.‬