البارالمبية تعقد اجتماعها الرابع في العام الحالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقدت اللجنة البارالمبية البحرينية اجتماعها الرابع لعام 2023 برئاسة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة. وقد أعرب رئيس اللجنة عن تقديره للإنجازات التي حققتها اللجنة خلال العام، حيث حققت سلسلة من النجاحات النوعية في البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية. وحصدت مملكة البحرين 17 ميدالية ملونة في البطولات المختلفة لذوي العزيمة.
وحصل الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة على ثقة الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الآسيوية وفاز بعضوية مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية للأربع سنوات المقبلة. وقد حصل على جائزة Asian Order »» من اللجنة البارالمبية الآسيوية، وتم تقديم الجائزة له خلال حفل جوائز « Asian Award » في اجتماع المجلس التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية.
وأشار الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة إلى تطور رياضة ذوي العزيمة في البحرين بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، معبّرًا عن فخره بإنجازات اللاعبين واللجنة البارالمبية في الفترة من 2019 إلى 2023، ومشيدًا بجهود الأعضاء السابقين في تطوير الرياضة البارالمبية.
وتم خلال الاجتماع الاطّلاع على الخطة الاستراتيجية لعام 2023، حيث سعت اللجنة البارالمبية البحرينية من خلالها إلى التركيز على الجانب الفني وجعل البحرين وجهة عالمية للاستضافة الرياضية وعاصمة للرياضات البارالمبية، وتمت مناقشة الإنجازات البارزة خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وتمت مناقشة الفعاليات والمشاركات القادمة في الجدول الزمني.
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