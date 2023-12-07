البارالمبية تعقد اجتماعها الرابع في العام الحالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬اجتماعها‭ ‬الرابع‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وبحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭. ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬والدورات‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭. ‬وحصدت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬17‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المختلفة‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة‭.‬

وحصل‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬وفاز‭ ‬بعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأربع‭ ‬سنوات‭ ‬المقبلة‭. ‬وقد‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬ Asian ‭ ‬ Order ‮»»‬‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وتم‭ ‬تقديم‭ ‬الجائزة‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬ Asian ‭ ‬ Award ‮»‬‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭.‬

وأشار‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬تطور‭ ‬رياضة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬معبّرًا‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بإنجازات‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2019‭ ‬إلى‭ ‬2023،‭ ‬ومشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬الأعضاء‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاطّلاع‭ ‬على‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬سعت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الفني‭ ‬وجعل‭ ‬البحرين‭ ‬وجهة‭ ‬عالمية‭ ‬للاستضافة‭ ‬الرياضية‭ ‬وعاصمة‭ ‬للرياضات‭ ‬البارالمبية،‭ ‬وتمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الإنجازات‭ ‬البارزة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2019‭ ‬إلى‭ ‬2023،‭ ‬وتمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمشاركات‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭.‬