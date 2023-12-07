انطلقت تنفيذا لتوجيهات خالد بن حمدنجوم رياضيون يشاركون في فحوصات الجينوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، انطلقت فحوصات الجينوم الخاصة بالرياضيين والتي تأتي بالتعاون بين الهيئة العامة للرياضة ومركز الجينوم الوطني ووزارة الصحة.
وجرت الفحوصات بحضور الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وبمشاركة كوكبة كبيرة من النجوم الرياضيين السابقين في مختلف الألعاب الرياضية يمثلون الدفعة الأولى، على أن يتم مواصلة الفحوصات في المرحلة المقبلة بمشاركة المزيد من نجوم الرياضة البحرينية السابقين.
من جهته أشار الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر إلى أن هذه الفحوصات تأتي ضمن مبادرة أطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، من أجل التعاون مع الجهات ذات الاختصاص في المملكة، بهدف عمل دراسة بين جينات نجوم الرياضة السابقين واللاعبين الواعدين والموهوبين في المدراس والأندية، حيث سيتم انتقاء العينات بناءً على المعايير الخاصة بعلم دراسة الجينوم البشري وتطبيقها على الجانب الرياضي.
وعبر عن شكره لجميع النجوم المشاركين ضمن هذه الفحوصات، مشيراً إلى أن تلبيتهم الدعوة محل تقرير من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مثمناً كذلك التعاون الكبير من قبل مركز الجينوم الوطني ووزارة الصحة في هذه الدراسة التي تمثل توجه جديد للدمج بين العلم والرياضة، وتستند إلى علم موثق ومعتمد عالمياً.
في الوقت الذي أشار فيه إلى أن هذه الدراسة ستشمل جينات بعض الأبطال العالميين المتوفرة في المراكز العلمية حول العالم، حيث سيتم بناءً على توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة دراسة عينات لجينات الأبطال المحليين والعالميين، ومطابقتها مع اللاعبين الناشئين لتحديد المواهب واكتشافها بحسب ما ستظهره الدراسة، ومن ثم وتوجيهها نحو الرياضات المناسبة بناءً على ما ستظهره النتائج.
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