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انطلقت تنفيذا لتوجيهات خالد بن حمدنجوم رياضيون يشاركون في فحوصات الجينوم

12/7/2023 8:06:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬انطلقت‭ ‬فحوصات‭ ‬الجينوم‭ ‬الخاصة‭ ‬بالرياضيين‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ومركز‭ ‬الجينوم‭ ‬الوطني‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭.‬

وجرت‭ ‬الفحوصات‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬كوكبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬الرياضيين‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬يمثلون‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬مواصلة‭ ‬الفحوصات‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬بمشاركة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬السابقين‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفحوصات‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرة‭ ‬أطلقها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بهدف‭ ‬عمل‭ ‬دراسة‭ ‬بين‭ ‬جينات‭ ‬نجوم‭ ‬الرياضة‭ ‬السابقين‭ ‬واللاعبين‭ ‬الواعدين‭ ‬والموهوبين‭ ‬في‭ ‬المدراس‭ ‬والأندية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬انتقاء‭ ‬العينات‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬الخاصة‭ ‬بعلم‭ ‬دراسة‭ ‬الجينوم‭ ‬البشري‭ ‬وتطبيقها‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الرياضي‭.‬

وعبر‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لجميع‭ ‬النجوم‭ ‬المشاركين‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الفحوصات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلبيتهم‭ ‬الدعوة‭ ‬محل‭ ‬تقرير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مثمناً‭ ‬كذلك‭ ‬التعاون‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مركز‭ ‬الجينوم‭ ‬الوطني‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬توجه‭ ‬جديد‭ ‬للدمج‭ ‬بين‭ ‬العلم‭ ‬والرياضة،‭ ‬وتستند‭ ‬إلى‭ ‬علم‭ ‬موثق‭ ‬ومعتمد‭ ‬عالمياً‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬ستشمل‭ ‬جينات‭ ‬بعض‭ ‬الأبطال‭ ‬العالميين‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬العلمية‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬دراسة‭ ‬عينات‭ ‬لجينات‭ ‬الأبطال‭ ‬المحليين‭ ‬والعالميين،‭ ‬ومطابقتها‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الناشئين‭ ‬لتحديد‭ ‬المواهب‭ ‬واكتشافها‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ستظهره‭ ‬الدراسة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬وتوجيهها‭ ‬نحو‭ ‬الرياضات‭ ‬المناسبة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ستظهره‭ ‬النتائج‭.‬

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