الكوهجي يرعى ختام دورة اللياقة البدنية للألعاب الجماعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتمت أمس الخميس دورة اللياقة البدنية للألعاب الجماعية للمدربين برعاية وحضور الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية فارس الكوهجي. ونظمت الأكاديمية الأولمبية الدورة بقاعة المحاضرات بالاتحاد البحريني لذوي الإعاقة بالتعاون مع لجنة التضامن الأولمبي بمشاركة 32 دارسا من بينهم أربعة من المملكة العربية السعودية.
وبدأ حفل الختام بكلمة لمدير الأكاديمية الأولمبية د. نبيل طه شكر فيها المحاضر «بوري برموز» من سلوفينيا وأشاد بجهود جميع الدارسين ومشاركتهم الفاعلة وحرصهم على الحضور والالتزام في الدورة التي شهدت برنامجا نظريا وعمليا تعرف من خلاله المدربون على أسس اللياقة البدنية وأساليب تطويرها لدى اللاعبين لما للياقة البدنية من دور في تحقيق النتائج المتميز للفرق الرياضية.
وأشاد طه بدعم واهتمام سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي وحرصه على الاهتمام ببرامج الأكاديمية الأولمبية لتطوير الكوادر الفنية والإدارية، حيث تأتي هذه الدورة لتجسد ذلك الاهتمام من خلال استثمار برامج لجنة التضامن الأولمبي في تقديم دورات فنية يستفيد منها المدربون لتعزيز مخرجات عملهم سواء في الأندية أو الاتحادات الرياضية.
وفي ختام الدورة تفضل فارس الكوهجي بتقديم شهادات المشاركة للخريجين.
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