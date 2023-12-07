Friday, 08 December 2023 05:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكوهجي يرعى ختام دورة اللياقة البدنية للألعاب الجماعية

12/7/2023 8:06:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتمت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬دورة‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬للألعاب‭ ‬الجماعية‭ ‬للمدربين‭ ‬برعاية‭ ‬وحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬فارس‭ ‬الكوهجي‭. ‬ونظمت‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدورة‭ ‬بقاعة‭ ‬المحاضرات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬التضامن‭ ‬الأولمبي‭ ‬بمشاركة‭ ‬32‭ ‬دارسا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وبدأ‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭ ‬بكلمة‭ ‬لمدير‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأولمبية‭ ‬د‭. ‬نبيل‭ ‬طه‭ ‬شكر‭ ‬فيها‭ ‬المحاضر‭ ‬‮«‬بوري‭ ‬برموز‮»‬‭ ‬من‭ ‬سلوفينيا‭ ‬وأشاد‭ ‬بجهود‭ ‬جميع‭ ‬الدارسين‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬والالتزام‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬برنامجا‭ ‬نظريا‭ ‬وعمليا‭ ‬تعرف‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬المدربون‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬وأساليب‭ ‬تطويرها‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبين‭ ‬لما‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المتميز‭ ‬للفرق‭ ‬الرياضية‭.‬

وأشاد‭ ‬طه‭ ‬بدعم‭ ‬واهتمام‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬ببرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأولمبية‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬لتجسد‭ ‬ذلك‭ ‬الاهتمام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استثمار‭ ‬برامج‭ ‬لجنة‭ ‬التضامن‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬دورات‭ ‬فنية‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬المدربون‭ ‬لتعزيز‭ ‬مخرجات‭ ‬عملهم‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬أو‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الدورة‭ ‬تفضل‭ ‬فارس‭ ‬الكوهجي‭ ‬بتقديم‭ ‬شهادات‭ ‬المشاركة‭ ‬للخريجين‭.‬

MENAFN07122023000055011008ID1107558061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث