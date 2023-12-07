الكوهجي يرعى ختام دورة اللياقة البدنية للألعاب الجماعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتمت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬دورة‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬للألعاب‭ ‬الجماعية‭ ‬للمدربين‭ ‬برعاية‭ ‬وحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬فارس‭ ‬الكوهجي‭. ‬ونظمت‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدورة‭ ‬بقاعة‭ ‬المحاضرات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬التضامن‭ ‬الأولمبي‭ ‬بمشاركة‭ ‬32‭ ‬دارسا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وبدأ‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭ ‬بكلمة‭ ‬لمدير‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأولمبية‭ ‬د‭. ‬نبيل‭ ‬طه‭ ‬شكر‭ ‬فيها‭ ‬المحاضر‭ ‬‮«‬بوري‭ ‬برموز‮»‬‭ ‬من‭ ‬سلوفينيا‭ ‬وأشاد‭ ‬بجهود‭ ‬جميع‭ ‬الدارسين‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬والالتزام‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬برنامجا‭ ‬نظريا‭ ‬وعمليا‭ ‬تعرف‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬المدربون‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬وأساليب‭ ‬تطويرها‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبين‭ ‬لما‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المتميز‭ ‬للفرق‭ ‬الرياضية‭.‬

وأشاد‭ ‬طه‭ ‬بدعم‭ ‬واهتمام‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬ببرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأولمبية‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬لتجسد‭ ‬ذلك‭ ‬الاهتمام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استثمار‭ ‬برامج‭ ‬لجنة‭ ‬التضامن‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬دورات‭ ‬فنية‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬المدربون‭ ‬لتعزيز‭ ‬مخرجات‭ ‬عملهم‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬أو‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الدورة‭ ‬تفضل‭ ‬فارس‭ ‬الكوهجي‭ ‬بتقديم‭ ‬شهادات‭ ‬المشاركة‭ ‬للخريجين‭.‬