الرميثي يوقع للقادسية الكويتي

تعاقد‭ ‬نادي‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬مع‭ ‬المعد‭ ‬البدني‭ ‬البحريني‭ ‬عيسى‭ ‬الرميثي‭ ‬للعمل‭ ‬ضمن‭ ‬الطاقم‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬لموسم‭ ‬واحد،‭ ‬ويعد‭ ‬الرميثي‭ ‬أبرز‭ ‬معد‭ ‬بدني‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بالبحرين،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬كل‭ ‬محطاته‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬السلة،‭ ‬اذ‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬اندية‭ ‬سترة‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والنجمة‭ ‬والرفاع‭ ‬والمحرق‭ ‬والمنامة‭ ‬والمنتخب،‭ ‬وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬منعطفا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬وبلا‭ ‬شك‭ ‬سيكون‭ ‬النجاح‭ ‬حليفه‭ ‬لخبرته‭ ‬الكبيرة‭ ‬وشغفه‭ ‬بهذه‭ ‬الهواية‭ ‬التي‭ ‬يعشقها‭.‬

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