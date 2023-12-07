أنشطة رياضية متنوعة بمدرسة السنابس احتفالا بالعيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نظم‭ ‬قسم‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدرسة‭ ‬السنابس‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭ ‬أنشطة‭ ‬رياضية‭ ‬متنوعة‭ ‬بين‭ ‬المعلمين‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬بهدف‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭.‬

وتضمنت‭ ‬الأنشطة‭ ‬إقامة‭ ‬مباراة‭ ‬بين‭ ‬المعلمين‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬تنافسي‭ ‬رائع،‭ ‬لم‭ ‬يخل‭ ‬من‭ ‬البهجة‭ ‬التي‭ ‬ارتسمت‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬مع‭ ‬منتسبي‭ ‬المدرسة‭.‬

الآباء‭ ‬بدورهم‭ ‬قدموا‭ ‬شكرهم‭ ‬الجزيل‭ ‬لقسم‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬وإدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬على‭ ‬الفعالية‭ ‬والفكرة‭ ‬الجميلة،‭ ‬التي‭ ‬توطد‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الأسرة‭ ‬والمدرسة،‭ ‬مثمنين‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬