أنشطة رياضية متنوعة بمدرسة السنابس احتفالا بالعيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نظم قسم التربية الرياضية بمدرسة السنابس الابتدائية للبنين أنشطة رياضية متنوعة بين المعلمين وأولياء الأمور، بهدف مد جسور التعاون والشراكة المجتمعية، وذلك بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني المجيد.
وتضمنت الأنشطة إقامة مباراة بين المعلمين وأولياء الأمور في جو تنافسي رائع، لم يخل من البهجة التي ارتسمت على وجوه جميع المشاركين مع منتسبي المدرسة.
الآباء بدورهم قدموا شكرهم الجزيل لقسم التربية الرياضية وإدارة المدرسة على الفعالية والفكرة الجميلة، التي توطد العلاقة بين الأسرة والمدرسة، مثمنين جهودهم في المدرسة بشكل عام.
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