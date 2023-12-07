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ضمن بطولة ديسمبر المفتوحة بنادي الرفاع للتنسإلياس رضا ووافي المحمود يتوجان بلقب مسابقة الزوجي

12/7/2023 8:06:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

توّج‭ ‬اللاعبان‭ ‬إلياس‭ ‬عبدالرضا‭ ‬ووافي‭ ‬المحمود‭ ‬بلقب‭ ‬زوجي‭ ‬بطولة‭ ‬ديسمبر‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬للتنس،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تفوقهما‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬فيصل‭ ‬أحمد‭ ‬ونالان‭ ‬تشوكابا‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬وبنتيجة‭ ‬6/1‭ ‬و7‭/‬6‭(‬4‭). ‬وجاءت‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬قوية‭ ‬وممتعة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬متكافئة‭ ‬وحسمت‭ ‬بشوط‭ ‬كسر‭ ‬التعادل‭ ‬‮«‬تاي‭ ‬بريك‮»‬‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬6،‭ ‬وكان‭ ‬الثنائي‭ ‬إلياس‭ ‬ووافي‭ ‬سيطرا‭ ‬على‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬لصالحهما‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬المسابقة،‭ ‬قام‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬للتنس‭ ‬السيد‭ ‬إياد‭ ‬العلوي‭ ‬والمدربة‭ ‬الفنية‭ ‬بالنادي‭ ‬سليمة‭ ‬البناء‭ ‬بتتويج‭ ‬اللاعبان‭ ‬إلياس‭ ‬رضا‭ ‬ووافي‭ ‬المحمود‭ ‬بميداليات‭ ‬ومكافأة‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تتويج‭ ‬اللاعبان‭ ‬فيصل‭ ‬أحمد‭ ‬ونالان‭ ‬بميداليات‭ ‬ومكافأة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭. ‬وأشاد‭ ‬العلوي‭ ‬بالمستوى‭ ‬الجيد‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬والذين‭ ‬أكدوا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬أحقيتهم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭. ‬وقال‭ ‬العلوي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النادي‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬لأتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لمحبي‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬لخوض‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬جوانب‭ ‬رياضية‭ ‬واجتماعية‭ ‬عديدة،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬وزيادة‭ ‬شعبية‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬سيواصل‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬استراتيجيته‭ ‬وخططه‭ ‬الموضوع‭ ‬للموسم‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬بطولات‭ ‬متنوعة‭ ‬لمختلف‭ ‬الفئات‭ ‬ولكلا‭ ‬الجنسين،‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬النجاح‭ ‬والاقبال‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬التي‭ ‬شهدته‭ ‬بطولة‭ ‬افتتاح‭ ‬الموسم‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وبطولة‭ ‬ديسمبر‭ ‬الحالية‭.‬

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