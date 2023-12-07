ضمن بطولة ديسمبر المفتوحة بنادي الرفاع للتنسإلياس رضا ووافي المحمود يتوجان بلقب مسابقة الزوجي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
توّج اللاعبان إلياس عبدالرضا ووافي المحمود بلقب زوجي بطولة ديسمبر المفتوحة للتنس التي ينظمها نادي الرفاع للتنس، وذلك بعد تفوقهما في المباراة النهائية للبطولة على الثنائي فيصل أحمد ونالان تشوكابا بمجموعتين دون مقابل وبنتيجة 6/1 و7/6(4). وجاءت المباراة النهائية قوية وممتعة، وخصوصا في المجموعة الثانية التي جاءت متكافئة وحسمت بشوط كسر التعادل «تاي بريك» بنتيجة 7/6، وكان الثنائي إلياس ووافي سيطرا على المجموعة الأولى التي انتهت لصالحهما بنتيجة 6/1.
وفي ختام المسابقة، قام المدير التنفيذي لنادي الرفاع للتنس السيد إياد العلوي والمدربة الفنية بالنادي سليمة البناء بتتويج اللاعبان إلياس رضا ووافي المحمود بميداليات ومكافأة المركز الأول فيما تم تتويج اللاعبان فيصل أحمد ونالان بميداليات ومكافأة المركز الثاني. وأشاد العلوي بالمستوى الجيد الذي قدمه اللاعبون في المباراة النهائية، والذين أكدوا من خلاله أحقيتهم في الوصول إلى المرحلة النهائية للبطولة. وقال العلوي أن هذه النادي يسعى من خلال هذه البطولات لأتاحة الفرصة لمحبي لعبة التنس في البحرين والمنطقة لخوض مثل هذه التحديات التي يكون لها جوانب رياضية واجتماعية عديدة، وتسهم في نشر وزيادة شعبية اللعبة في المملكة.
وأكد أن النادي سيواصل العمل وفق استراتيجيته وخططه الموضوع للموسم والتي تتضمن بطولات متنوعة لمختلف الفئات ولكلا الجنسين، خصوصا مع النجاح والاقبال على المشاركة التي شهدته بطولة افتتاح الموسم التي اقيمت خلال شهر نوفمبر الماضي، وبطولة ديسمبر الحالية.
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