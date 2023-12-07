الاحتلال يعتقل عشرات المدنيين العزل في غزة ويقتادهم عراة إلى جهة مجهولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قامت قوات الاحتلال باعتقال العشرات من المدنيين في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأظهرت الصور اقتياد المعتقلين وهم عراة إلى جهات غير معلومة.
وقام الاحتلال باعتقال مئات الفلسطينيين من مناطق مختلفة في غزة منذ بداية عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.
ولا يسمح الاحتلال لأي من المنظمات الحقوقية بمتابعة أوضاع الأسرى من غزة، فيما أشارت تقارير إلى تعرضهم للتعذيب.
ونشرت هيئة البث العبرية أمس صورًا ومقطعًا مصورًا لعشرات الفلسطينيين من قطاع غزة، يتم اقتيادهم عراة في ظل أجواء باردة إلى مراكز اعتقال إسرائيلية.
ويظهر الفلسطينيون في الصور والمقطع المصور يجلسون في شارع بملابسهم الداخلية السفلية في مشهد صادم، وحولهم عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيليين.
وظهر المعتقلون وهم يحاولون تغطية صدورهم بأيديهم، فيما يبدو أنهم يحاولون تفادي برودة الطقس. بينما تعمّد عدد منهم تغطية وجوههم بأيديهم، أو باستخدام أيديهم وأرجلهم.
وتظهر صورة عددًا آخر من المعتقلين مكبلي الأيدي وهم بملابسهم الداخلية السفلية في أحد شوارع غزة، من دون تحديد الموقع.
وفي صورة أخرى يظهر المعتقلون العراة إلا من ملابسهم الداخلية مكدسين في مؤخرة شاحنة عسكرية إسرائيلية.
وكانت هيئة البث قد قالت في وقت سابق إن إسرائيل «اعتقلت 700 فلسطيني من داخل قطاع غزة منذ بداية الحرب».
وتم إعلان هذا الرقم قبل الكشف عن اعتقال عشرات الفلسطينيين أمس، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية أمس الخميس.
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