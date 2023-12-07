الاحتلال يعتقل عشرات المدنيين العزل في غزة ويقتادهم عراة إلى جهة مجهولة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قامت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬باعتقال‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬ومشروع‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شمالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأظهرت‭ ‬الصور‭ ‬اقتياد‭ ‬المعتقلين‭ ‬وهم‭ ‬عراة‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬غير‭ ‬معلومة‭.‬

وقام‭ ‬الاحتلال‭ ‬باعتقال‭ ‬مئات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

ولا‭ ‬يسمح‭ ‬الاحتلال‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬بمتابعة‭ ‬أوضاع‭ ‬الأسرى‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬أشارت‭ ‬تقارير‭ ‬إلى‭ ‬تعرضهم‭ ‬للتعذيب‭.‬

ونشرت‭ ‬هيئة‭ ‬البث‭ ‬العبرية‭ ‬أمس‭ ‬صورًا‭ ‬ومقطعًا‭ ‬مصورًا‭ ‬لعشرات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬يتم‭ ‬اقتيادهم‭ ‬عراة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أجواء‭ ‬باردة‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬اعتقال‭ ‬إسرائيلية‭.‬

ويظهر‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬في‭ ‬الصور‭ ‬والمقطع‭ ‬المصور‭ ‬يجلسون‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬بملابسهم‭ ‬الداخلية‭ ‬السفلية‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬صادم،‭ ‬وحولهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيليين‭.‬

وظهر‭ ‬المعتقلون‭ ‬وهم‭ ‬يحاولون‭ ‬تغطية‭ ‬صدورهم‭ ‬بأيديهم،‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬أنهم‭ ‬يحاولون‭ ‬تفادي‭ ‬برودة‭ ‬الطقس‭. ‬بينما‭ ‬تعمّد‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬تغطية‭ ‬وجوههم‭ ‬بأيديهم،‭ ‬أو‭ ‬باستخدام‭ ‬أيديهم‭ ‬وأرجلهم‭.‬

وتظهر‭ ‬صورة‭ ‬عددًا‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬المعتقلين‭ ‬مكبلي‭ ‬الأيدي‭ ‬وهم‭ ‬بملابسهم‭ ‬الداخلية‭ ‬السفلية‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬غزة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬الموقع‭.‬

وفي‭ ‬صورة‭ ‬أخرى‭ ‬يظهر‭ ‬المعتقلون‭ ‬العراة‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬ملابسهم‭ ‬الداخلية‭ ‬مكدسين‭ ‬في‭ ‬مؤخرة‭ ‬شاحنة‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭.‬

وكانت‭ ‬هيئة‭ ‬البث‭ ‬قد‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬اعتقلت‭ ‬700‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬إعلان‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬قبل‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اعتقال‭ ‬عشرات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬أمس،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬هيئة‭ ‬البث‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬