أكثر من 17 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬ألفا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬62‭ ‬يوما،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬أمس،‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وذكرت‭ ‬الوزارة،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أن‭ ‬350‭ ‬شخصا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬إعتداءات‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬ليرتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬ألفا‭ ‬و177،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬46‭ ‬ألف‭ ‬إصابة‭. ‬

‭ ‬ويضاف‭ ‬إلى‭ ‬هؤلاء‭ ‬نحو‭ ‬7600‭ ‬مفقود‭ ‬إما‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬مصيرهم‭ ‬مازال‭ ‬مجهولاً‭ ‬بحسب‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭.‬

ويتصاعد‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬العنيف‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬والبر‭ ‬والبحر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القتال‭ ‬العنيف‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والقوات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الأجزاء‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬ومخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين،‭ ‬والمناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬شرق‭ ‬خانيونس‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬حذر‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬تأثر‭ ‬قدرة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬تلقي‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬بسبب‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭.‬

وتشمل‭ ‬العوامل‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬الشاحنات‭ ‬داخل‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬تقطعت‭ ‬السبل‭ ‬ببعضها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الوسطى،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬فصلها‭ ‬عن‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬وانقطاع‭ ‬الاتصالات؛‭ ‬وتزايد‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬بسبب‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭.‬

وبحسب‭ ‬المكتب‭ ‬الأممي،‭ ‬فأنه‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬توزيع‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬محدودة‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬رفح‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬‮

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وفي‭ ‬محافظة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬المجاورة،‭ ‬توقف‭ ‬توزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬بسبب‭ ‬شدة‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭.‬

وكانت‭ ‬المنطقة‭ ‬الوسطى‭ ‬معزولة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬الجنوب،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭.

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في‭ ‬المقابل‭ ‬توقفت‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬وادي‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬انهيار‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المؤقتة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعا‭.‬

وحذر‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استئناف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬أزمة‭ ‬الجوع‭ ‬الكارثية‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬بالفعل‭ ‬بإرهاق‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‮»‬‭.‬‮

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وأشار‭ ‬البرنامج‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تجدد‭ ‬القتال‭ ‬يجعل‭ ‬توزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬شبه‭ ‬مستحيل‭ ‬ويعرض‭ ‬حياة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬للخطر‮»‬‭.‬