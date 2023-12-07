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جوتيريش يدق ناقوس الخطر بشأن تهديد حرب غزة للأمن العالمي

12/7/2023 8:05:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ - (‬رويترز‭): ‬اتخذ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬خطوة‭ ‬نادرة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬لتحذير‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رسميا‭ ‬من‭ ‬تهديد‭ ‬عالمي‭ ‬تمثله‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬فيه‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لاستغلال‭ ‬ذلك‭ ‬لدفع‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭. ‬

وقدمت‭ ‬الإمارات‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬مقتضبا،‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬رويترز،‭ ‬يعمل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬جوتيريش‭ ‬بالمطالبة‭ ‬‮«‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬إن‭ ‬الإمارات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬النص‭ ‬للتصويت‭ ‬اليوم‭ ‬عندما‭ ‬يطلع‭ ‬جوتيريش‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬ويتطلب‭ ‬تبني‭ ‬القرار‭ ‬موافقة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬تسعة‭ ‬أصوات‭ ‬وعدم‭ ‬استخدام‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬دائمة‭ ‬العضوية‭ ‬وهي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭ ‬والصين‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭. ‬

وقالت‭ ‬بعثة‭ ‬الإمارات‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬يحظى‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬الإمارات‭ ‬بدعم‭ ‬المجموعة‭ ‬العربية‭ ‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬ضرورة‭ ‬أخلاقية‭ ‬وإنسانية‭ ‬نحث‭ ‬عبرها‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬دعوة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‮»‬‭.‬

وتعارض‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحليفتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬

كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬امتنعت‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬للسماح‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بتبني‭ ‬قرار‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬فترات‭ ‬توقف‭ ‬في‭ ‬القتال‭. ‬وانتهت‭ ‬هدنة‭ ‬استمرت‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وأطلقت‭ ‬خلالها‭ ‬حماس‭ ‬سراح‭ ‬بعض‭ ‬الرهائن‭ ‬وزادت‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لغزة‭. ‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬توزع‭ ‬الإمارات‭ ‬مشروع‭ ‬قرارها‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬رفض‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬جوتيريش‭ ‬تحديدا‭. ‬

وقال‭ ‬ميلر‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬تهديدات‭ ‬للأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬وتهديدات‭ ‬للأمن‭ ‬العالمي‭ ‬يمثلها‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭. ‬لقد‭ ‬أوضحنا‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬نحاول‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬هو‭ ‬منع‭ ‬اتساع‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‮»‬‭. ‬

واتهم‭ ‬سفير‭ ‬إسرائيل‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬جلعاد‭ ‬إردان‭ ‬جوتيريش‭ ‬بأنه‭ ‬بلغ‭ ‬‮«‬انحطاطا‭ ‬أخلاقيا‭ ‬جديدا‮»‬‭ ‬بإرسال‭ ‬الرسالة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭. ‬

وقال‭ ‬جوتيريش‭ ‬للمجلس‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬إن‭ ‬الحرب‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬التهديدات‭ ‬القائمة‭ ‬للسلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‮»‬‭. ‬

واعتمد‭ ‬جوتيريش‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬99‭ ‬من‭ ‬الميثاق‭ ‬التأسيسي‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬‮«‬بلفت‭ ‬انتباه‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مسألة‭ ‬يرى‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تهدد‭ ‬حماية‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ستيفان‭ ‬دوجاريك‭ ‬إن‭ ‬المادة‭ ‬لم‭ ‬تستخدم‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭. ‬

وكتب‭ ‬جوتيريش‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭: ‬‮«‬نواجه‭ ‬خطرا‭ ‬شديدا‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬انهيار‭ ‬النظام‭ ‬الإنساني‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التداعيات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وعلى‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي،‭ ‬داعيا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية‭. ‬

وأشار‭ ‬جوتيريش‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حماية‭ ‬فعالة‭ ‬للمدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وكتب‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

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