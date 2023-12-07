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روسيا والسعودية تدعوان أعضاء أوبك+ إلى الانضمام إلى اتفاق خفض إنتاج النفط

12/7/2023 8:05:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬أوبك‭+ ‬إلى‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط،‭ ‬وقالا‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭. ‬

جاءت‭ ‬الدعوة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نُشر‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬اجتماعهما‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬السعودية‭. ‬وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬والسعودية‭ ‬اتفقتا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬إمدادات‭ ‬المعدات‭. ‬

وكانت‭ ‬السعودية‭ ‬وافقت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬لأوبك‭+ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬الخفض‭ ‬الطوعي‭ ‬لإنتاج‭ ‬النفط‭ ‬بمليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬حتى‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬بينما‭ ‬قالت‭ ‬روسيا‭ ‬إنها‭ ‬ستواصل‭ ‬خفض‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬بمقدار‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬صادراتها‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬مارس‭. ‬

وقالت‭ ‬أوبك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬إجمالي‭ ‬التخفيضات‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬منتجين‭. ‬

لكن‭ ‬لم‭ ‬يتفق‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬أوبك‭+ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬أو‭ ‬تعميق‭ ‬الخفض‭ ‬الطوعي‭ ‬للنفط‭. ‬

وقال‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة،‭ ‬أشاد‭ ‬الجانبان‭ ‬بالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بينهما‭ ‬والجهود‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬دول‭ ‬أوبك‭+ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استقرار‭ ‬أسواق‭ ‬النفط‭ ‬العالمية‮»‬‭. ‬

وشددا‭ ‬‮«‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬وضرورة‭ ‬انضمام‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬أوبك‭+ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬المنتجين‭ ‬والمستهلكين‭ ‬ويدعم‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬

ويعكس‭ ‬إنتاج‭ ‬أوبك‭+ ‬البالغ‭ ‬نحو‭ ‬43‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬خفضا‭ ‬فعليا‭ ‬بنحو‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬الأسعار‭ ‬وتحقيق‭ ‬استقرار‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬

‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬أكدت‭ ‬السعودية‭ ‬وروسيا‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭. ‬

‭ ‬وشدد‭ ‬الجانبان‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬‮«‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تمكين‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منظمات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وخاصة‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬ودعم‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‮»‬‭. ‬

وناقش‭ ‬الجانبان‭ ‬‮«‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬فلسطين‮»‬،‭ ‬وأعربا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬قلقهما‭ ‬حيال‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬وأكدا‭ ‬‮«‬أنه‭ ‬لا‭ ‬سبيل‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرارات‭ ‬الدولية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحل‭ ‬الدولتين؛‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬المناسبة‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتمكين‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬نيل‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬ذات‭ ‬سيادة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬عام‭ ‬1967م،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‮»‬‭.‬

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