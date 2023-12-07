توثيق حقوقي: محنة كارثية للأشخاص ذوي الإعاقة في غزة بفعل هجمات إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قدر‭ ‬توثيق‭ ‬حقوقي،‭ ‬نشر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬المصابين‭ ‬بإعاقات‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الماضي‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭. ‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وشبكة‭ ‬الأجسام‭ ‬الممثلة‭ ‬للإعاقة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيل‭ ‬الجوية‭ ‬والمدفعية‭ ‬وسياسة‭ ‬الإخلاء‭ ‬القسري‭ ‬حملت‭ ‬أثرا‭ ‬كارثيا‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مخاطر‭ ‬القتل‭ ‬وصعوبات‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الأساسية‭.‬

وبينما‭ ‬أظهرت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الأولية‭ ‬إصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬منهم‭ ‬أصيبوا‭ ‬بإعاقات‭ ‬تحمل‭ ‬مخاطر‭ ‬شديدة‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭ ‬بفعل‭ ‬الضعف‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬وانهيار‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭.‬‮

‬ويضاف‭ ‬هؤلاء‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬مصابين‭ ‬أصلا‭ ‬قبل‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬بإعاقات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬بفعل‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬المتكررة‭ ‬منذ‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬وكانوا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أوضاع‭ ‬كارثية‭ ‬بفعل‭ ‬ضعف‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬والنقص‭ ‬بالأجهزة‭ ‬المساعدة‭ ‬مثل‭ ‬الكراسي‭ ‬المتحركة‭ ‬والأطراف‭ ‬الاصطناعية‭ ‬والعكازات‭ ‬وأجهزة‭ ‬السمع‭ ‬جراء‭ ‬الحصار‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2006‭. ‬وقالت‭ ‬المنظمتان‭ ‬الحقوقيتان‭ ‬إن‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬يواجهون‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الخطيرة‭ ‬تمس‭ ‬مختلف‭ ‬أشكال‭ ‬حقوقهم‭ ‬جراء‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬وازدادت‭ ‬معاناتهم‭ ‬أضعافا‭ ‬مضاعفة‭. ‬

إذ‭ ‬إن‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬هم‭ ‬ذوو‭ ‬احتياجات‭ ‬خاصة‭ ‬نظرا‭ ‬لظروف‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الهجمات‭ ‬المميتة‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنعدم‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الاحتياجات‭ ‬مما‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬خطيرا‭ ‬لحياتهم‭ ‬ويزيد‭ ‬ويضاعف‭ ‬آلامهم‭ ‬ومعاناتهم‭ ‬وتدهور‭ ‬حالتهم‭ ‬الصحية‭ ‬والنفسية‭. ‬ويعد‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوو‭ ‬الإعاقة‭ ‬الحركية‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬المصابين‭ ‬بشلل‭ ‬في‭ ‬الأطراف‭ ‬السفلية‭ ‬الأكثر‭ ‬معاناة‭ ‬نظرا‭ ‬لحاجتهم‭ ‬اليومية‭ ‬للمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬تسيير‭ ‬أبسط‭ ‬تفاصيل‭ ‬حياتهم‭.‬‮

‬فيما‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الشلل‭ ‬الرباعي‭ ‬وضمور‭ ‬العضلات‭ ‬هم‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬الكهرباء‭ ‬لأجهزة‭ ‬التنفس‭ ‬وكذلك‭ ‬لتشغيل‭ ‬فرشات‭ ‬الهواء‭ ‬السريرية‭ ‬وأجهزة‭ ‬طحن‭ ‬الطعام‭ ‬للتغذية‭ ‬السريرية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتعذر‭ ‬تلبيتها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قطع‭ ‬إسرائيل‭ ‬إمدادات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والوقود‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لبدء‭ ‬هجماتها‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬الهجمات‭ ‬المكثفة‭ ‬ليس‭ ‬بمقدور‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الإعاقات‭ ‬الإخلاء‭ ‬الآمن‭ ‬والسريع‭ ‬للنجاة‭ ‬بأنفسهم،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬المعاقين‭ ‬حركيا‭ ‬العاجزين‭ ‬عن‭ ‬التحرك‭ ‬بأنفسهم،‭ ‬أو‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقات‭ ‬البصرية‭ ‬أو‭ ‬السمعية‭ ‬أو‭ ‬الذهنية‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يسمعون‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬حولهم‭ ‬أو‭ ‬يفهمونه‭. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬انقطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والإنترنت‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تساعدهم‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مكان‭ ‬وزمان‭ ‬وكيفية‭ ‬الفرار‭ ‬إلى‭ ‬ملجأ‭ ‬أمن،‭ ‬حيث‭ ‬يحاول‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬ينجوا‭ ‬بنفسه‭ ‬ويبقى‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوو‭ ‬الإعاقة‭ ‬خلف‭ ‬الركب‭.‬

وأجبر‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوو‭ ‬الإعاقة‭ ‬على‭ ‬إخلاء‭ ‬منازلهم‭ ‬التي‭ ‬صممت‭ ‬لتتكيف‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬واضطروا‭ ‬كحال‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬النزوح‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬إيواء‭ ‬طارئة‭ ‬مكتظة‭ ‬وسط‭ ‬شح‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬والغذاء‭ ‬ومرافق‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭. ‬وأبرزت‭ ‬المنظمتان‭ ‬الحقوقيتان‭ ‬أن‭ ‬مراكز‭ ‬الإيواء‭ ‬ومعظمها‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬غير‭ ‬موائمة‭ ‬فيزيائيا‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬المعاناة‭ ‬المعيشية‭ ‬اليومية‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الضغط‭ ‬النفسي‭ ‬الشديد‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬العصبي‭ ‬والخوف‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬الشخصية‭ ‬والأسرية‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

بموازاة‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬استهدفت‭ ‬مقار‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ومخازن‭ ‬الطوارئ‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تجهيزها‭ ‬ضمن‭ ‬خطط‭ ‬الاستجابة‭ ‬الإنسانية‭ ‬ودمر‭ ‬أغلبها‭ ‬ما‭ ‬منع‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتها‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬الماسة‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأوقات‭.‬