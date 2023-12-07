رئيس وزراء إسبانيا يؤيد رسالة جوتيريش لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬عن‭ ‬‮«‬دعمه‭ ‬الكامل‮»‬‭ ‬للرسالة‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬أرسلها‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإرساء‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاشتراكي‭ ‬على‭ ‬منصّة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭) ‬أنّ‭ ‬‮«‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تطاق‭. ‬أعبّر‭ ‬عن‭ ‬دعمي‭ ‬الكامل‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬في‭ ‬تفعيله‭ ‬المادة‭ ‬99‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‮»‬‭. ‬

وسانشيز،‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬القادة‭ ‬انتقاداً‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬الاتّحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬دعا‭ ‬في‭ ‬منشوره‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التحرّك‭ ‬فوراً‭ ‬وفرض‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭. ‬ويوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أرسل‭ ‬جوتيريش‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬بموجب‭ ‬المادّة‭ ‬99‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬له‭ ‬‮«‬لفت‭ ‬انتباه‮»‬‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬ملف‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعرّض‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭ ‬للخطر‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬القصف‭ ‬المستمر‭ ‬للقوات‭ ‬الاسرائيلية،‭ ‬ومع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ملاجئ‭ ‬أو‭ ‬حدّ‭ ‬أدنى‭ ‬للبقاء،‭ ‬أتوقع‭ ‬انهيارا‭ ‬كاملا‭ ‬وشيكا‭ ‬للنظام‭ ‬العام‭ ‬بسبب‭ ‬ظروف‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬اليأس،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬مستحيلا‭ (‬تقديم‭) ‬مساعدة‭ ‬إنسانية‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬محدودة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬قد‭ ‬يصبح‭ ‬الوضع‭ ‬أسوأ‭ ‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬أوبئة‭ ‬وزيادة‭ ‬الضغط‭ ‬لتحركات‭ ‬جماعية‭ ‬نحو‭ ‬البلدان‭ ‬المجاورة‮»‬‭. ‬

وسارعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬التنديد‭ ‬بخطوة‭ ‬جوتيريش،‭ ‬متّهمة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بدعم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إيلي‭ ‬كوهين‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصّة‭ ‬إكس‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬ولاية‭ ‬غوتيريش‭ ‬تمثّل‭ ‬تهديداً‭ ‬للسلام‭ ‬العالمي‭. ‬إنّ‭ ‬مطالبته‭ ‬بتفعيل‭ ‬المادة‭ ‬99‭ (‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭) ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يشكّلان‭ ‬دعماً‭ ‬لمنظمة‭ ‬حماس‭ ‬الإرهابية‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬نيويورك،‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنّ‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬سيجتمع‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬لدرس‭ ‬رسالة‭ ‬جوتيريش‭. ‬

ويوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وزّعت‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬‮«‬يطالب‭ ‬بهدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬فورية‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬النص‭ ‬المقتضب‭ ‬الذي‭ ‬اطّلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأكّد‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬رياض‭ ‬منصور‭ ‬انّه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الاستمرار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتحمّل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬مسؤولياته‮»‬‭. ‬لكنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬التي‭ ‬عرقلت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كل‭ ‬المحاولات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تضمين‭ ‬أيّ‭ ‬قرار‭ ‬أممي‭ ‬دعوة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬أو‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬حذّرت‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬نائب‭ ‬سفيرتها‭ ‬روبرت‭ ‬وود‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬طرح‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬مفيداً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‮»‬،‭ ‬مفضّلة‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭. ‬