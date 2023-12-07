تحقيق يخلص إلى أن قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت وأصابت صحفيين في جنوب لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أظهر‭ ‬تحقيق‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ونشرت‭ ‬نتائجه‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬أنّ‭ ‬الضربة‭ ‬التي‭ ‬قتلت‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬صحافياً‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬وأصابت‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬بينهم‭ ‬مصوران‭ ‬لفرانس‭ ‬برس،‭ ‬نجمت‭ ‬عن‭ ‬قذيفة‭ ‬أطلقتها‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية‭.

‬واستهدفت‭ ‬ضربتان‭ ‬متتاليتان‭ ‬مجموعة‭ ‬الصحافيين‭ ‬وتسببت‭ ‬بمقتل‭ ‬المصوّر‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ (‬37‭ ‬عاماً‭) ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬مع‭ ‬ستة‭ ‬صحافيين‭ ‬آخرين‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬بلدة‭ ‬علما‭ ‬الشعب‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬للتصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والتي‭ ‬يتخوّف‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تتوسّع‭ ‬إلى‭ ‬جبهات‭ ‬أخرى‭. ‬

وجرح‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ ‬أيضا‭ ‬مصورا‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬كريستينا‭ ‬عاصي‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬بترت‭ ‬ساقها‭ ‬اليمنى‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تتلقى‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬وديلان‭ ‬كولنز،‭ ‬ومصورا‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬ماهر‭ ‬نزيه‭ ‬وثائر‭ ‬السوداني،‭ ‬ومراسلة‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬كارمن‭ ‬جوخدار‭ ‬وزميلها‭ ‬المصور‭ ‬إيلي‭ ‬براخيا‭.‬

على‭ ‬مدى‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع،‭ ‬أجرت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬تحقيقا‭ ‬عبر‭ ‬تحليل‭ ‬صور‭ ‬أقمار‭ ‬اصطناعية‭ ‬وست‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم،‭ ‬مع‭ ‬شهادات‭ ‬صحافيين،‭ ‬وسكان‭ ‬ومصادر‭ ‬أمنية،‭ ‬وطرح‭ ‬أسئلة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬الأسلحة‭. ‬وأظهر‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬أجري‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إيروورز‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬تطال‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬النزاع،‭ ‬أن‭ ‬قذيفة‭ ‬دبابة‭ ‬من‭ ‬عيار‭ ‬120‭ ‬ملم‭ ‬مزودة‭ ‬بزعانف‭ ‬ويستخدمها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حصرا‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ ‬القاتلة‭.‬

وفصلت‭ ‬بين‭ ‬القذيفتين‭ ‬37‭ ‬ثانية‭ ‬فقط،‭ ‬ما‭ ‬يؤشر،‭ ‬بحسب‭ ‬خبراء‭ ‬استجوبتهم‭ ‬‮«‬إيروورز‮»‬‭ ‬وفرانس‭ ‬برس،‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الضربة‭ ‬كانت‭ ‬محدّدة‭ ‬الأهداف،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬المتجمعين‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬هم‭ ‬صحافيون‭. ‬وخلص‭ ‬تحقيق‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬أيضاً‭ ‬ونُشرت‭ ‬نتائجه‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الضربة‭ ‬كانت‭ ‬بنيران‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ ‬القذيفة‭ ‬نفسه‭.‬

وخلص‭ ‬تحقيقان‭ ‬منفصلان‭ ‬أجرتهما‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬ومنظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬واطلعت‭ ‬عليهما‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬قبل‭ ‬نشرهما،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الضربة‭ ‬إسرائيلية‮»‬‭. ‬وندّدت‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬‮«‬بهجوم‭ ‬متعمّد‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬على‭ ‬مدنيين‭ (...) ‬يمكن‭ ‬أو‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬محور‭ ‬ملاحقة‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬إن‭ ‬الحادثة‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬هجوماً‭ ‬مباشراً‭ ‬على‭ ‬مدنيين،‭ ‬ويجب‭ ‬التحقيق‭ ‬فيه‭ ‬باعتباره‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬دانت‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬الاستهداف،‭ ‬الضربة‭ ‬التي‭ ‬وصفتها‭ ‬بـ«قتل‭ ‬متعمد‮»‬،‭ ‬و«اعتداء‭ ‬صارخ‭ ‬وجريمة‭ ‬موصوفة‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والصحافة‮»‬‭. ‬وأعرب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أسفه‭ ‬الشديد‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يقرّ‭ ‬بمسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬الحادثة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ينظر‭ ‬بالأمر‭. ‬

ولم‭ ‬يردّ‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬حول‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬أجرته‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬الأخبار‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬فيل‭ ‬تشتويند‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬شديدة‭ ‬الوضوح‭ ‬بأنها‭ ‬ستلجأ‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬ممكنة‭ ‬وضرورية‭ ‬للتحقّق‭ ‬من‭ ‬إحقاق‭ ‬العدالة‭ ‬لكريستينا‭ ‬وعصام‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬تشتويند‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬إجابات‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭. ‬بمجرد‭ ‬وقوع‭ ‬هذا‭ ‬الحادث،‭ ‬طالبنا‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬شامل‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بالضبط‭. ‬وبعد‭ ‬شهرين،‭ ‬ننتظر‭ ‬دائما‭ ‬الإجابات‮»‬‭.‬