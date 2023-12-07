Friday, 08 December 2023 05:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحقيق يخلص إلى أن قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت وأصابت صحفيين في جنوب لبنان

12/7/2023 8:05:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أظهر‭ ‬تحقيق‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ونشرت‭ ‬نتائجه‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬أنّ‭ ‬الضربة‭ ‬التي‭ ‬قتلت‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬صحافياً‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬وأصابت‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬بينهم‭ ‬مصوران‭ ‬لفرانس‭ ‬برس،‭ ‬نجمت‭ ‬عن‭ ‬قذيفة‭ ‬أطلقتها‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية‭.
‬واستهدفت‭ ‬ضربتان‭ ‬متتاليتان‭ ‬مجموعة‭ ‬الصحافيين‭ ‬وتسببت‭ ‬بمقتل‭ ‬المصوّر‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ (‬37‭ ‬عاماً‭) ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬مع‭ ‬ستة‭ ‬صحافيين‭ ‬آخرين‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬بلدة‭ ‬علما‭ ‬الشعب‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬للتصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والتي‭ ‬يتخوّف‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تتوسّع‭ ‬إلى‭ ‬جبهات‭ ‬أخرى‭. ‬

وجرح‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ ‬أيضا‭ ‬مصورا‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬كريستينا‭ ‬عاصي‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬بترت‭ ‬ساقها‭ ‬اليمنى‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تتلقى‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬وديلان‭ ‬كولنز،‭ ‬ومصورا‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬ماهر‭ ‬نزيه‭ ‬وثائر‭ ‬السوداني،‭ ‬ومراسلة‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬كارمن‭ ‬جوخدار‭ ‬وزميلها‭ ‬المصور‭ ‬إيلي‭ ‬براخيا‭.‬

على‭ ‬مدى‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع،‭ ‬أجرت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬تحقيقا‭ ‬عبر‭ ‬تحليل‭ ‬صور‭ ‬أقمار‭ ‬اصطناعية‭ ‬وست‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم،‭ ‬مع‭ ‬شهادات‭ ‬صحافيين،‭ ‬وسكان‭ ‬ومصادر‭ ‬أمنية،‭ ‬وطرح‭ ‬أسئلة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬الأسلحة‭. ‬وأظهر‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬أجري‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إيروورز‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬تطال‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬النزاع،‭ ‬أن‭ ‬قذيفة‭ ‬دبابة‭ ‬من‭ ‬عيار‭ ‬120‭ ‬ملم‭ ‬مزودة‭ ‬بزعانف‭ ‬ويستخدمها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حصرا‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ ‬القاتلة‭.‬

وفصلت‭ ‬بين‭ ‬القذيفتين‭ ‬37‭ ‬ثانية‭ ‬فقط،‭ ‬ما‭ ‬يؤشر،‭ ‬بحسب‭ ‬خبراء‭ ‬استجوبتهم‭ ‬‮«‬إيروورز‮»‬‭ ‬وفرانس‭ ‬برس،‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الضربة‭ ‬كانت‭ ‬محدّدة‭ ‬الأهداف،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬المتجمعين‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬هم‭ ‬صحافيون‭. ‬وخلص‭ ‬تحقيق‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬أيضاً‭ ‬ونُشرت‭ ‬نتائجه‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الضربة‭ ‬كانت‭ ‬بنيران‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ ‬القذيفة‭ ‬نفسه‭.‬

وخلص‭ ‬تحقيقان‭ ‬منفصلان‭ ‬أجرتهما‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬ومنظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬واطلعت‭ ‬عليهما‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬قبل‭ ‬نشرهما،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الضربة‭ ‬إسرائيلية‮»‬‭. ‬وندّدت‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬‮«‬بهجوم‭ ‬متعمّد‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬على‭ ‬مدنيين‭ (...) ‬يمكن‭ ‬أو‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬محور‭ ‬ملاحقة‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬إن‭ ‬الحادثة‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬هجوماً‭ ‬مباشراً‭ ‬على‭ ‬مدنيين،‭ ‬ويجب‭ ‬التحقيق‭ ‬فيه‭ ‬باعتباره‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬دانت‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬الاستهداف،‭ ‬الضربة‭ ‬التي‭ ‬وصفتها‭ ‬بـ«قتل‭ ‬متعمد‮»‬،‭ ‬و«اعتداء‭ ‬صارخ‭ ‬وجريمة‭ ‬موصوفة‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والصحافة‮»‬‭. ‬وأعرب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أسفه‭ ‬الشديد‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يقرّ‭ ‬بمسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬الحادثة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ينظر‭ ‬بالأمر‭. ‬

ولم‭ ‬يردّ‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬حول‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬أجرته‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬الأخبار‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬فيل‭ ‬تشتويند‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬شديدة‭ ‬الوضوح‭ ‬بأنها‭ ‬ستلجأ‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬ممكنة‭ ‬وضرورية‭ ‬للتحقّق‭ ‬من‭ ‬إحقاق‭ ‬العدالة‭ ‬لكريستينا‭ ‬وعصام‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬تشتويند‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬إجابات‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭. ‬بمجرد‭ ‬وقوع‭ ‬هذا‭ ‬الحادث،‭ ‬طالبنا‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬شامل‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بالضبط‭. ‬وبعد‭ ‬شهرين،‭ ‬ننتظر‭ ‬دائما‭ ‬الإجابات‮»‬‭.‬

MENAFN07122023000055011008ID1107558049

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث