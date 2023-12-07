راشد بن خليفة يفتتح معرض المرأة البحرينية ضمن فعاليات جائزة يوسف بن أحمد كانو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ ‬ – ‭ ‬رضـا‭ ‬جميل‭ ‬

بمشاركة‭ ‬65‭ ‬عملا‭ ‬فنيا‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وبرعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬والرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬أقـامت‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬معرضًا‭ ‬فنيًا‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬البحرينية‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الجائزة‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬السبت‭ ‬القادم‭.‬

وأقيم‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬قامات‭ ‬الفن‭ ‬البحريني‭ ‬مثل‭ ‬الفنانة‭ ‬بلقيس‭ ‬فخرو‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفنان‭ ‬عباس‭ ‬الموسوي‭ ‬بالإضـافة‭ ‬إلى‭ ‬توافد‭ ‬المهتمين‭ ‬بالفن‭ ‬والرسم‭ ‬إلى‭ ‬الصالة‭ ‬التي‭ ‬احتضنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬لوحات‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬تفننوا‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بطابع‭ ‬مختلف‭ ‬وفنان‭ ‬وبألوان‭ ‬وأفكار‭ ‬نوعية‭.‬





وفي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬وصف‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬بالثمينة‭ ‬للفنانين،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبارها‭ ‬دعمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬لفنهم‭ ‬وحافزا‭ ‬لتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإبداع‭ ‬والفن،‭ ‬وحول‭ ‬الأعمال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬فقد‭ ‬قاله‭ ‬بأن‭ ‬كثرة‭ ‬الأعمال‭ ‬المشاركة‭ ‬دليل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬الموهبة‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬دعمها‭.‬

وعبّر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬الوجيه‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬عن‭ ‬انبهاره‭ ‬بالأعمال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬وأشـار‭ ‬كانو‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأعمال‭ ‬المشاركة‭ ‬تميّزت‭ ‬بالنوعية‭ ‬والموهبة‭ ‬وذات‭ ‬حس‭ ‬فني‭ ‬جميل‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬اعتبر‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬للجائزة‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬فرصة‭ ‬لاحتضان‭ ‬الاعمال‭ ‬الفنية‭ ‬الشابّة‭ ‬والمميزة،‭ ‬ونوّه‭ ‬كانو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأعمال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬تستحق‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬نظرًا‭ ‬للموهبة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬المشاركين‭ ‬ولمساتهم‭ ‬الإبداعية‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬دورًا‭ ‬هامًا‭ ‬في‭ ‬ابراز‭ ‬عطاء‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬ناظم‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجائزة‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬الجائزة‭ ‬تميّزت‭ ‬بتحديد‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬للمشاركين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬موضوع‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬للدورة‭ ‬وهي‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وذلك‭ ‬تخليدًا‭ ‬لدور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ولعطائها‭ ‬اللامحدود‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وكلفتة‭ ‬شكر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تبذله‭ ‬من‭ ‬عطاء‭.‬

وأضاف‭ ‬الصـالح‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬جميعًا‭ ‬قدموا‭ ‬لوحـات‭ ‬فنيّة‭ ‬مميزة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬صورة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بريشة‭ ‬الفنان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصور‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬لوحتهم‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬العصر‭ ‬القديم‭ ‬ووصولًا‭ ‬إلى‭ ‬العصر‭ ‬الحالي،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الأعمال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسـابقة‭ ‬يمكن‭ ‬الجزم‭ ‬بأن‭ ‬لها‭ ‬مستقبلا‭ ‬واعدا‭ ‬في‭ ‬الفن‭ ‬نظرًا‭ ‬لإبداعهم‭.‬















ونوّه‭ ‬الصالح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬سيكون‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬التابع‭ ‬للدورة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬اقامته‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عرض‭ ‬الأعمال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬قامات‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬والرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬جرى‭ ‬تحكيم‭ ‬الأعمال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬تجاوزت‭ ‬الأسبوعين‭. ‬

وقالت‭ ‬الفنانة‭ ‬بلقيس‭ ‬فخرو‭ ‬في‭ ‬حديثها‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬ان‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬وإبراز‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بأسلوب‭ ‬فني‭ ‬مختلف،‭ ‬حيث‭ ‬تميّزت‭ ‬المشاركات‭ ‬بأنها‭ ‬لعبت‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬إحساس‭ ‬الفنان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجسيد‭ ‬موضوع‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬طابع‭ ‬فني‭ ‬مختلف‭ ‬وبخامات‭ ‬وألوان‭ ‬مختلفة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نوعية‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬جسّدت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬ذهن‭ ‬المُشارك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

وأضافت‭ ‬فخـرو‭ ‬أن‭ ‬نوعية‭ ‬الشريحة‭ ‬العمرية‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬لمسات‭ ‬فنية‭ ‬خرجت‭ ‬عن‭ ‬المألوف‭ ‬مثل‭ ‬إضافة‭ ‬عناصر‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬اللوحات‭ ‬مثل‭ ‬عقد‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬رسمه،‭ ‬وعناصر‭ ‬أخرى‭ ‬بيّنت‭ ‬سجيّة‭ ‬الفنان‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬نقله‭ ‬صورة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بلمساته‭ ‬الخاصة‭ ‬وإبداعه‭. ‬

وقالت‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬مريم‭ ‬حسن‭ ‬إن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬أبدعوا‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬لمساتهم‭ ‬الفنيّة‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬صورة‭ ‬ودور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ريشتهم،‭ ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬أنها‭ ‬استلهمت‭ ‬لوحتها‭ ‬من‭ ‬أخاها‭ ‬البكر‭ ‬الذي‭ ‬اقترح‭ ‬عليها‭ ‬رسم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬القديم‭ ‬جالسة‭ ‬على‭ ‬عين‭ ‬عذاري‭ ‬بين‭ ‬النخيل‭ ‬بلمسات‭ ‬قلم‭ ‬الرصـاص‭ ‬والتظليل،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬أخوها‭ ‬الداعم‭ ‬الأول‭ ‬لها‭ ‬والمشجع‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بالمسابقة‭ ‬ومتابعة‭ ‬أدائها‭ ‬في‭ ‬لوحتها‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬تحدثت‭ ‬المشاركة‭ ‬آلاء‭ ‬راشد‭ ‬التي‭ ‬وقفت‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جدتها‭ ‬متحدثةً‭ ‬عن‭ ‬لوحتها‭ ‬التي‭ ‬تسلمتها‭ ‬منها،‭ ‬والتي‭ ‬عملت‭ ‬ممرضة‭ ‬قبل‭ ‬سنين‭ ‬طويلة‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تربية‭ ‬7‭ ‬أبناء‭ ‬والتكفّل‭ ‬بصحة‭ ‬نسـاء‭ ‬‮«‬الفريج‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعطائهم‭ ‬جرعاتهم‭ ‬من‭ ‬حقن‭ ‬الإنسولين،‭ ‬وتقديم‭ ‬الإسعافات‭ ‬والعلاجات‭ ‬الأوليّة‭ ‬لهنّ،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬الباب‭ ‬استطاعت‭ ‬آلاء‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬بأن‭ ‬جدتها‭ ‬هي‭ ‬الملهمة‭ ‬الأولى‭ ‬لها‭ ‬وفي‭ ‬عملها‭ ‬الذي‭ ‬شاركت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

وتحدثت‭ ‬المشاركة‭ ‬زينب‭ ‬فيصل‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬بعمل‭ ‬فني‭ ‬منحوت‭ ‬صُنع‭ ‬من‭ ‬طين‭ ‬صُب‭ ‬عليه‭ ‬البوليستر‭ ‬استعرضته‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬للجائزة‭ ‬جاء‭ ‬بشكل‭ ‬امرأة‭ ‬تحمل‭ ‬صغيرها‭ ‬الرضيع‭ ‬على‭ ‬ظهرها‭ ‬لتجسّد‭ ‬صورة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬المربيّة‭ ‬للأجيال‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬لقائها‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬فكرة‭ ‬تحديد‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المشاركات‭ ‬الشابّة‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬عمرية‭ ‬محددة،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المشاركات‭ ‬قد‭ ‬تميّزت‭ ‬بالنوعية‭ ‬والإبداع‭ ‬والاحساس‭ ‬الفني‭ ‬المرهف‭.‬

كلمات دالة