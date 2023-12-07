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((اليونسكو)) تفتح مجال التقدم لنيل جائزة اليونسكو-الملك حمد

12/7/2023 8:05:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ ‬‮«‬اليونسكو‮»‬‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬لنيل‭ ‬جائزة‭ ‬اليونسكو‭-‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لاستخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬لعام‭ ‬2023م‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬تكتسب‭ ‬أهمية‭ ‬دولية‭ ‬لكونها‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ولاستمراريتها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬للمشاريع‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمبادرات‭ ‬الخلاقة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬للجميع‭ ‬عبر‭ ‬اعتمادها‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال،‭ ‬وبما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتحقيق‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬التعلّم‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعليم‭ ‬أخضر‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬تواكب‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬التنسيق‭ ‬والشراكة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ومنظمة‭ ‬‮«‬اليونسكو‮»‬‭ ‬أحدث‭ ‬التوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬وإدماج‭ ‬الاهتمام‭ ‬والعناية‭ ‬بالبيئة‭ ‬والمساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬التعليمية‭ ‬وطرق‭ ‬التدريس‭.‬

وسيتم‭ ‬منح‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬للمشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬لتطوير‭ ‬طرق‭ ‬تدريس‭ ‬مبتكرة‭ ‬وشاملة‭ ‬معنيّة‭ ‬بالمناخ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬الفرصة‭ ‬للمتعلمين‭ ‬لاكتساب‭ ‬المعارف‭ ‬والقيم‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمعالجة‭ ‬التغيّرات‭ ‬المناخية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اليونسكو‮»‬‭ ‬قد‭ ‬حددت‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬فبراير‭ ‬2024م‭ ‬كآخر‭ ‬موعد‭ ‬لتقديم‭ ‬الترشيحات،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬لتوزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬عام‭ ‬2024م‭.‬

كلمات دالة

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