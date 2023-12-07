((اليونسكو)) تفتح مجال التقدم لنيل جائزة اليونسكو-الملك حمد

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» فتح باب الترشح لنيل جائزة اليونسكو-الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2023م.
وبهذه المناسبة أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن الجائزة تكتسب أهمية دولية لكونها تحمل اسم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ولاستمراريتها في تقديم الدعم والرعاية للمشاريع المبتكرة والمبادرات الخلاقة التي تسهم في تعزيز فرص التعليم والتعلم مدى الحياة للجميع عبر اعتمادها على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وبما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق جودة التعليم.
وأشار الوزير إلى أنّ الجائزة في دورتها لهذا العام تحمل عنوان «التعلّم الرقمي من أجل تعليم أخضر»، إذ تواكب الجائزة من منطلق التنسيق والشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة «اليونسكو» أحدث التوجهات العالمية في التعليم وإدماج الاهتمام والعناية بالبيئة والمساحات الخضراء في المناهج التعليمية وطرق التدريس.
وسيتم منح الجائزة في نسختها لهذا العام للمشاريع والمبادرات التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية لتطوير طرق تدريس مبتكرة وشاملة معنيّة بالمناخ، بالإضافة إلى المشاريع والمبادرات التي تمنح الفرصة للمتعلمين لاكتساب المعارف والقيم والمهارات اللازمة لمعالجة التغيّرات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن «اليونسكو» قد حددت يوم 5 فبراير 2024م كآخر موعد لتقديم الترشيحات، على أن يتم تنظيم الحفل الختامي لتوزيع الجوائز على المبادرات والمشاريع الفائزة في منتصف عام 2024م.
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