الوطنية لحقوق الإنسان تحتفي بيوم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بحضور المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، احتفت الأمانة العامة في المؤسسة الوطنية بيوم المرأة البحرينية تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بهذا اليوم الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام، والذي جرى تخصيصه هذا العام تحت شعار «المرأة في التنمية الشاملة».
وبهذه المناسبة الوطنية المهمة، رفع الدرازي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وخلال الاحتفال، قام رئيس المؤسسة بتكريم موظفات الأمانة العامة، مثمنا دورهن في دعم عمل المؤسسة الوطنية، مؤكدا دعم المؤسسة الكامل لكل ما من شأنه أن يعزز من تمتع المرأة بحقوقها على مختلف الصُعد - السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - كشريك أساسي في المجتمع البحريني جنبًا إلى جنب مع الرجل، وذلك توافقا مع جهود ومساعي المجلس الأعلى للمرأة الرامية إلى تمكين المرأة البحرينية وإدماجها في برامج التنمية الشاملة، وتحقيقا لمبدأي المساواة وعدم التمييز.
كلمات دالة
MENAFN07122023000055011008ID1107558046
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.