الوطنية لحقوق الإنسان تحتفي بيوم المرأة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المهمة،‭ ‬رفع‭ ‬الدرازي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

وخلال‭ ‬الاحتفال،‭ ‬قام‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬بتكريم‭ ‬موظفات‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة،‭ ‬مثمنا‭ ‬دورهن‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسة‭ ‬الكامل‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تمتع‭ ‬المرأة‭ ‬بحقوقها‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الصُعد‭ - ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ - ‬كشريك‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الرجل،‭ ‬وذلك‭ ‬توافقا‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬ومساعي‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وإدماجها‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬وتحقيقا‭ ‬لمبدأي‭ ‬المساواة‭ ‬وعدم‭ ‬التمييز‭.‬

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