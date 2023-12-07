البحرين تعرب عن تعازيها للسعودية في استشهاد طاقم إحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية المقاتلة

البحرين تعرب عن تعازيها للسعودية في استشهاد طاقم إحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية المقاتلة
التاريخ
12/7/2023 8:05:37 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة في استشهاد طاقم إحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم أهالي وذوي الشهداء والحكومة والشعب السعودي الشقيق الصبر والسلوان وحسن العزاء جراء هذا الحادث الأليم.
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