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البحرين تعرب عن تعازيها للسعودية في استشهاد طاقم إحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية المقاتلة

12/7/2023 8:05:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومواساتها‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬طاقم‭ ‬إحدى‭ ‬الطائرات‭ ‬التابعة‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬الملكية‭ ‬السعودية‭ ‬المقاتلة‭ ‬أثناء‭ ‬قيامها‭ ‬بمهمة‭ ‬تدريبية‭ ‬روتينية‭ ‬بقاعدة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الجوية‭ ‬بالظهران،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الشهداء‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه‭ ‬ومغفرته‭ ‬ويدخلهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهالي‭ ‬وذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬والحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الشقيق‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء‭ ‬جراء‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬الأليم‭.‬

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