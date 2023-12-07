نائب رئيس الأمن العام يترأس وفد وزارة الداخلية في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬استعراض‭ ‬نتائج‭ ‬تطبيق‭ ‬توصيات‭ ‬المؤتمر‭ ‬السادس‭ ‬والأربعين‭ ‬لقادة‭ ‬الشرطة‭ ‬والأمن‭ ‬العرب،‭ ‬واستعراض‭ ‬توصيات‭ ‬مؤتمرات‭ ‬رؤساء‭ ‬القطاعات‭ ‬الأمنية‭ ‬واجتماعات‭ ‬اللجان‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬العرب‭ ‬للعام‭ ‬الحالي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬استعمال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬الإرهابية‭ ‬والجريمة‭ ‬المنظمة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العربي‭ ‬للشرطة،‭ ‬واستعراض‭ ‬التجارب‭ ‬الأمنية‭ ‬المتميزة‭ ‬للدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬الأعمال‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬التوعوية‭ ‬وتكريم‭ ‬الفائزين‭.‬

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