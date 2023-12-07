رئيس مجلس المستشارين المغربي يشيد بدور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين المشاركة في الاجتماع البرلماني الدولي، الذي ينعقد بمناسبة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (
COP 28)، المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وخلال اللقاء أشاد رئيس مجلس المستشارين المغربي بالدور الفاعل والمتميز للدبلوماسية البرلمانية البحرينية في المحافل الإقليمية والدولية، ومشاركتها البارزة والمؤثرة في الهيئات والمنظمات والاتحادات البرلمانية، وسعيها المستمر في تعزيز مسارات التعاون التنموية، وترسيخ القيم والمبادئ الحضارية والرسالة النبيلة وتأكيد نشر ثقافة التعايش والتقارب والأخوة الإنسانية، ودعم الارتقاء بالعمل البرلماني مع كافة المجالس والبرلمانات.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وأهمية تعزيز التكامل والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الدولية، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المسارات التنموية، والدفع نحو مزيد من تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية التي تعود بالنفع والخير على المملكتين وشعبيهما الشقيقين.
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