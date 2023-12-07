Friday, 08 December 2023 05:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس مجلس المستشارين المغربي يشيد بدور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية

12/7/2023 8:05:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعلي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬النعم‭ ‬ميارة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركة‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬الذي‭ ‬ينعقد‭ ‬بمناسبة‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭)‬،‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين‭ ‬المغربي‭ ‬بالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬والمتميز‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومشاركتها‭ ‬البارزة‭ ‬والمؤثرة‭ ‬في‭ ‬الهيئات‭ ‬والمنظمات‭ ‬والاتحادات‭ ‬البرلمانية،‭ ‬وسعيها‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬التنموية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الحضارية‭ ‬والرسالة‭ ‬النبيلة‭ ‬وتأكيد‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬التعايش‭ ‬والتقارب‭ ‬والأخوة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ودعم‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬البرلماني‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬المجالس‭ ‬والبرلمانات‭.‬

وتناول‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬البرلمانية‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسارات‭ ‬التنموية،‭ ‬والدفع‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬البرلمانية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والخير‭ ‬على‭ ‬المملكتين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭.‬

كلمات دالة

MENAFN07122023000055011008ID1107558042

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث