رئيس مجلس المستشارين المغربي يشيد بدور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)COP

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين‭ ‬المغربي‭ ‬بالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬والمتميز‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومشاركتها‭ ‬البارزة‭ ‬والمؤثرة‭ ‬في‭ ‬الهيئات‭ ‬والمنظمات‭ ‬والاتحادات‭ ‬البرلمانية،‭ ‬وسعيها‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬التنموية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الحضارية‭ ‬والرسالة‭ ‬النبيلة‭ ‬وتأكيد‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬التعايش‭ ‬والتقارب‭ ‬والأخوة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ودعم‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬البرلماني‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬المجالس‭ ‬والبرلمانات‭.‬

وتناول‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬البرلمانية‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسارات‭ ‬التنموية،‭ ‬والدفع‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬البرلمانية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والخير‭ ‬على‭ ‬المملكتين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭.‬

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