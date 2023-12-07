في احتفال أقامته الوزارة بمناسبة يوم المرأة البحرينيةوكيل ((الداخلية)) يكرم عددا من منتسبات الوزارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضر الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، الاحتفال الذي نظمته الإدارة العامة للشرطة النسائية بالتعاون مع لجنة تكافؤ الفرص بمناسبة يوم المرأة البحرينية، تحت شعار (قرأت، تعلمت، شاركت).
وبهذه المناسبة قام وكيل الوزارة بتكريم عدد من منتسبات وزارة الداخلية المتميزات في مجال عملهن واللاتي حظين بلقب (أول امرأة)، مشيدا بدعم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ورعايتها للمرأة البحرينية من خلال جهود سموها في رفع كفاءة المرأة للمساهمة في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، مؤكداً أن توجيهات وزير الداخلية، بدعم المرأة البحرينية ورفع كفاءتها الإنتاجية، أسهمت في تقلدها المناصب العليا بالوزارة.
ونوه، بدور المرأة ومشاركتها الفاعلة في كافة مجالات العمل، والتي أثبتت كفاءتها وجدارتها من خلال عملها في المجال الأمني، موجها الشكر والتقدير لإدارات الوزارة على جهودها المخلصة في إبراز يوم المرأة البحرينية بالشكل الذي يليق بما تحقق لها من إنجازات.
من جانبها، أشادت الشيخة مشاعل بنت خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم بالمكانة البارزة التي تحتلها المرأة البحرينية والخطوات الرائدة التي يتخذها المجلس الأعلى للمرأة في البحرين بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لضمان العيش الكريم لنساء البحرين وإشراكهن في صناعة القرار وتوليهن مناصب قيادية، مشيدة بدعم وزير الداخلية للمرأة البحرينية في مجال تحقيق تكافئ الفرص الوظيفية بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال توفير الفرص المناسبة لها.من جهتها، أعربت العميد منى عبدالرحيم مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية عن شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على دعمها للمرأة البحرينية وتحقيق تقدمها في مختلف المجالات، مشيرة بأن المرأة البحرينية أثبتت جدارتها في العمل الشرطي وأصبحت عنصراً رئيسياً في المنظومة الأمنية بفضل دعم الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ما أسهم بشكل كبير في تقلدها العديد من المهام والمناصب في أقسام وإدارات الوزارة بالإضافة إلى تشكيل لجنة تكافؤ الفرص في وزارة الداخلية باعتبارها أحد الخطوات الهادفة إلى تفعيل مبدأ المساواة وتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.
وخلال الحفل، تم تدشين الخطة الاستراتيجية للجنة تكافؤ الفرص التي من شأنها أن تعزز وتبرز دور المرأة في وزارة الداخلية وتدعم تحقيق التوازن بين الجنسين من خلال تبني عدة مبادرات تسهم في تفعيل الشراكة المثمرة مع المجلس الأعلى للمرأة، حيث تم الإعلان عن أحد مبادرات اللجنة تحت عنوان: «ريادات وزارة الداخلية» تقديراً لجهودهن المساهمة في تنمية الوزارة.
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