في احتفال أقامته الوزارة بمناسبة يوم المرأة البحرينيةوكيل ((الداخلية)) يكرم عددا من منتسبات الوزارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قام‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬بتكريم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منتسبات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المتميزات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عملهن‭ ‬واللاتي‭ ‬حظين‭ ‬بلقب‭ (‬أول‭ ‬امرأة‭)‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدعم‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬ورعايتها‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهود‭ ‬سموها‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬المرأة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التنموية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬وإدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬فيها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بدعم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءتها‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تقلدها‭ ‬المناصب‭ ‬العليا‭ ‬بالوزارة‭.‬

ونوه،‭ ‬بدور‭ ‬المرأة‭ ‬ومشاركتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مجالات‭ ‬العمل،‭ ‬والتي‭ ‬أثبتت‭ ‬كفاءتها‭ ‬وجدارتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني،‭ ‬موجها‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لإدارات‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬جهودها‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يليق‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬الشيخة‭ ‬مشاعل‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتخطيط‭ ‬والتنظيم‭ ‬بالمكانة‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬والخطوات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬يتخذها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لضمان‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬لنساء‭ ‬البحرين‭ ‬وإشراكهن‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬القرار‭ ‬وتوليهن‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية،‭ ‬مشيدة‭ ‬بدعم‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تحقيق‭ ‬تكافئ‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬المناسبة‭ ‬لها‭.‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعربت‭ ‬العميد‭ ‬منى‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للشرطة‭ ‬النسائية‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتحقيق‭ ‬تقدمها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيرة‭ ‬بأن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬أثبتت‭ ‬جدارتها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬وأصبحت‭ ‬عنصراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تقلدها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المهام‭ ‬والمناصب‭ ‬في‭ ‬أقسام‭ ‬وإدارات‭ ‬الوزارة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬باعتبارها‭ ‬أحد‭ ‬الخطوات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬مبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالمرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

وخلال‭ ‬الحفل،‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬وتبرز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وتدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬مبادرات‭ ‬اللجنة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬ريادات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‮»‬‭ ‬تقديراً‭ ‬لجهودهن‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الوزارة‭. ‬

كلمات دالة