الشورى يناقش مشروع قانون يمنح وزير الإسكان صلاحيات لإضافة خدمات إسكانية أخرى لذوي الدخل المحدود

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإسكان‭ (‬المعد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إعمال‭ ‬حكم‭ ‬الفقرة‭ (‬و‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬9‭) ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تعمل‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بتحديد‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحًا،‭ ‬وإعطاء‭ ‬صلاحية‭ ‬لوزير‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬خدمات‭ ‬أخرى‭ ‬لتوفير‭ ‬السكن‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭.‬

وأوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ،‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬متفقًا‭ ‬وأحكام‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ - ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬الديباجة‭ ‬ – ‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬مادتين،‭ ‬تناولت‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬منه،‭ ‬استبدال‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإسكان،‭ ‬بحيث‭ ‬تتولى‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬الآتية‭: ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مسكن‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التمليك‭ ‬أو‭ ‬التأجير،‭ ‬وتمويل‭ ‬شراء‭ ‬أو‭ ‬بناء‭ ‬أو‭ ‬ترميم‭ ‬مسكن،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية،‭ ‬ولوزير‭ ‬الإسكان‭ ‬إضافة‭ ‬أي‭ ‬خدمات‭ ‬أخرى‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬لذوى‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬بينما‭ ‬جاءت‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬تنفيذية‭.‬

وبينت‭ ‬اللجنة‭ ‬أسباب‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المعروض‭ ‬اتفاقًا‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬جاء‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬لتحقيق‭ ‬غايات‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فيما‭ ‬اقتضته‭ ‬الفقرة‭ (‬و‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬9‭) ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬أضاف‭ ‬خدمة‭ ‬إسكانية‭ ‬جديدة‭ ‬وهي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬القسائم‭ ‬السكنية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬أجاز‭ ‬لوزير‭ ‬الإسكان‭ ‬إضافة‭ ‬أي‭ ‬خدمات‭ ‬إسكانية‭ ‬أخرى‭ ‬تواكب‭ ‬التطور‭ ‬وتحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬الأكثر‭ ‬احتياجًا‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬

وأضافت‭ ‬اللجنة‭ ‬ضمن‭ ‬الأسباب‭ ‬ان‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعطي‭ ‬الوزارة‭ ‬المرونة‭ ‬الكافية‭ ‬لتحديد‭ ‬دخل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬حسب‭ ‬طبيعة‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الوزارة،‭ ‬وتقدير‭ ‬هذا‭ ‬الدخل‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬لجنة‭ ‬هيكلة‭ ‬الدعم‭ ‬حسب‭ ‬مستويات‭ ‬الأسعار‭ ‬والظروف‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬النص‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يعطي‭ ‬المرونة‭ ‬الكافية‭ ‬للوزارة‭ ‬لتنويع‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تتخذ‭ ‬أشكالًا‭ ‬مختلفة‭ ‬لتوفير‭ ‬السكن‭ ‬المناسب‭ ‬بما‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التمليك،‭ ‬أو‭ ‬التأجير،‭ ‬أو‭ ‬تمويل‭ ‬شراء،‭ ‬أو‭ ‬بناء‭ ‬أو‭ ‬ترميم‭ ‬مسكن،‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية،‭ ‬وكذلك‭ ‬يعطي‭ ‬الوزارة‭ ‬صلاحية‭ ‬إضافية‭ ‬باستحداث‭ ‬خدمات‭ ‬إسكانية‭ ‬جديدة‭ ‬بقرارات‭ ‬وزارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها،‭ ‬واختيار‭ ‬سبل‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬ترقى‭ ‬لتطلعات‭ ‬وآمال‭ ‬المواطنين،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬حلحلة‭ ‬الملف‭ ‬الإسكاني‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬فورية‭ ‬دون‭ ‬قوائم‭ ‬انتظار‭.‬

وذكرت‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المعروض‭ ‬جاء‭ ‬لتوسيع‭ ‬مفهوم‭ ‬ونطاق‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الوزارة‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لدورها‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬قصرها‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬الوحدات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بإنشائها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التمليك‭ ‬أو‭ ‬التأجير‭ ‬أو‭ ‬الإقراض‭.‬

وأضافت‭ ‬ان‭ ‬نظام‭ ‬القسيمة‭ ‬السكنية‭ ‬مؤداه‭ ‬قيام‭ ‬الوزارة‭ ‬بتخصيص‭ ‬قطعة‭ ‬أرض‭ ‬للمنتفع‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬توافرت‭ ‬فيه‭ ‬الشروط‭ ‬المتطلبة‭ ‬قانونًا،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬بالبناء‭ ‬عليها‭ ‬ثم‭ ‬السكن‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬مع‭ ‬أسرته،‭ ‬وعدم‭ ‬جواز‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬القسيمة‭ ‬أو‭ ‬المبنى‭ ‬بأي‭ ‬تصرف‭ ‬ناقل‭ ‬للملكية‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الوزارة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أثناء‭ ‬حضورها‭ ‬للاجتماع‭ ‬الرابع‭ ‬للجنة‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬تأييد‭ ‬الوزارة‭ ‬‌واتفاقها‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوّة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬لاسيما‭ ‬أنه‭ ‬يعطي‭ ‬الوزير‭ ‬صلاحية‭ ‬استحداث‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭ ‬بقرارات‭ ‬وزارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أي‭ ‬برامج‭ ‬إسكانية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬مرونة‭ ‬ملائمة‭ ‬للوزارة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬سبل‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬ترقى‭ ‬لتطلعات‭ ‬وآمال‭ ‬المواطنين‭ ‬وتسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الملف‭ ‬الإسكاني‭.‬

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