بنك البحرين للتنمية يدعم تشجير ممشى الرفاع ضمن حملة ((دُمتِ خضراء))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BDB

وتندرج‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الجامعة‭ ‬ما‭ ‬بين‭: ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬والمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية،‭ ‬والتي‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬هويتها‭ ‬الزراعية‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّحت‭ ‬دلال‭ ‬الغيص‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬دُمت‭ ‬خضراء‮»‬‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬إيماننا‭ ‬بأننا‭ ‬شركاء‭ ‬أساسيين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هدف‭ ‬الوصول‭ ‬للحياد‭ ‬الصفري‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2060‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬مستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬وهي‭ ‬تعتبر‭ ‬امتدادًا‭ ‬لشراكتنا‭ ‬المثمرة‭ ‬مع‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬وهي‭ ‬أيضًا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬بدعم‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭: ‬‮«‬اننا‭ ‬نفخر‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬والذي‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ويحقق‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الإستشاري‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬للمساهمة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬عام‭ ‬2060م،‭ ‬والذي‭ ‬سيثمر‭ ‬نتيجة‭ ‬لتظافر‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬والأهلية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬البيئي‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الإنعاكاسات‭ ‬المناخية‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والعالم‮»‬‭.‬

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