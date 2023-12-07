بنك البحرين للتنمية يدعم تشجير ممشى الرفاع ضمن حملة ((دُمتِ خضراء))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة أعلنت مجموعة بنك البحرين للتنمية (
BDB ) عن دعمها لمشروع تشجير ممشى الرفاع من خلال زراعة 45 شتلة من الأكاسيا و36 شجرة بونسيانا، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتشجير «دُمت خضراء» التي تم اطلاقها من قبل المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
وتندرج هذه الخطوة تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية الجامعة ما بين: بنك البحرين للتنمية والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وغيرها من الأطراف المعنية، والتي أثمرت عن عدة مبادرات تصب في مصلحة زيادة الرقعة الخضراء في المملكة والحفاظ على هويتها الزراعية.
وبهذه المناسبة صرّحت دلال الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية بقولها: «تأتي مشاركتنا في حملة «دُمت خضراء» انطلاقا من إيماننا بأننا شركاء أساسيين في تحقيق هدف الوصول للحياد الصفري في العام 2060 والمساهمة في خلق بيئة مستدامة من خلال زيادة الرقعة الخضراء في المملكة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وهي تعتبر امتدادًا لشراكتنا المثمرة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وهي أيضًا جزء من التزامنا بدعم كافة الجهود التي تصب في صالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
ومن جانبها قالت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي: «اننا نفخر بهذا التعاون المشترك مع مجموعة بنك البحرين للتنمية والذي يتسق مع الأهداف الوطنية لمملكة البحرين ويحقق التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين المعظم رئيسة المجلس الإستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، للمساهمة الفاعلة في دعم الجهود الحكومية نحو تحقيق الحياد الكربوني الصفري مع حلول عام 2060م، والذي سيثمر نتيجة لتظافر الجهود بين مختلف القطاعات العامة والخاصة والأهلية في تحقيق التوازن البيئي والحد من الإنعاكاسات المناخية على مملكة البحرين والعالم».
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