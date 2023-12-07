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رئيس الثقافة والآثار يبحث سبل تعزيز التعاون مع المكسيك

12/7/2023 8:05:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬السفير‭ ‬خوسيه‭ ‬أوكتافيو‭ ‬تريب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬إفريقيا‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المكسيكية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬‮


‬وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المكسيكية‭ ‬الصديقة‭. ‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬الطرفان‭ ‬إمكانيات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الثقافي‭ ‬المختلفة‭.‬‮

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية‭ ‬التواصل‭ ‬البنّاء‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الثقافية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتطلع‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭.‬‮

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبّر‭ ‬السفير‭ ‬خوسيه‭ ‬أوكتافيو‭ ‬تريب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬إفريقيا‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المكسيكية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لجهود‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬شعبي‭ ‬البلدين،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لتنمية‭ ‬أفق‭ ‬التعاون‭ ‬الثقافي‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭.‬‮

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء،‭ ‬قام‭ ‬السفير‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬قاعات‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المعروضات‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬تاريخ‭ ‬وثقافة‭ ‬المملكة،‭ ‬وأتاحت‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬الفرصة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الآراء‭ ‬حول‭ ‬القيمة‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬للمتحف‭ ‬وأهميته‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭.‬

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