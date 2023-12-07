اختتام فعاليات دورة ((الإذاعي الشامل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اختتمت أمس أعمال الدورة التدريبية «الإذاعي الشامل»، التي نظمتها وزارة الإعلام، وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، بمشاركة أكثر من 50 إعلاميا من دول مجلس التعاون، وممثلين عن أجهزة الإذاعة والتلفزيون، وذلك في إطار الاهتمام بالتدريب الإعلامي للهيئات الرسمية الإعلامية في دول مجلس التعاون، وفق أعلى معايير الجودة، وضمن ما أقرته اللجنة الدائمة للتدريب الإعلامي في اجتماعها السابع في 11 سبتمبر 2023.
وقال منصور علي القرني مدير التدريب الإعلامي بجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج إن هذه الدورة أتاحت فرصة تعرف الإعلاميين الخليجيين على تجارب بعضهم بعضا، إلى جانب تحقيق خبرة عملية تعينهم على أداء أعمالهم بتميز وقدرة عالية، مبينا أن الدورة تضمنت محاور مهمة تتعلق بتعدد استخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي يسهم في تطوير صناعة المحتوى، وأيضا تطوير الأداء الصوتي واستخدام الوسائل الحديثة في تطبيقات الهاتف الجوال لمساعدة المذيع لتقديم محتوى شامل ومتكامل، بما يحقق طموح وأهداف إقامة هذه الدورة التدريبية المهمة.
من جانبه أكد يونس سلمان الغيص مدير إذاعة البحرين أن الدورة كانت فرصة لإعادة اكتشاف القدرات والمواهب الإعلامية، وصقل مهارات جديدة تضيف إلى العمل وتسهم في تطوره، كما أكسبت الإعلامي قدرات جديدة وأضافت إلى رصيده الكثير من المعرفة والمهارات الإعلامية.
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