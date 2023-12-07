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اختتام فعاليات دورة ((الإذاعي الشامل))

12/7/2023 8:05:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬أمس‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬‮«‬الإذاعي‭ ‬الشامل‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬وجهاز‭ ‬إذاعة‭ ‬وتلفزيون‭ ‬الخليج،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬إعلاميا‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬أجهزة‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالتدريب‭ ‬الإعلامي‭ ‬للهيئات‭ ‬الرسمية‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة،‭ ‬وضمن‭ ‬ما‭ ‬أقرته‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬للتدريب‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭.‬

وقال‭ ‬منصور‭ ‬علي‭ ‬القرني‭ ‬مدير‭ ‬التدريب‭ ‬الإعلامي‭ ‬بجهاز‭ ‬إذاعة‭ ‬وتلفزيون‭ ‬الخليج‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬أتاحت‭ ‬فرصة‭ ‬تعرف‭ ‬الإعلاميين‭ ‬الخليجيين‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬بعضهم‭ ‬بعضا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقيق‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬تعينهم‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬أعمالهم‭ ‬بتميز‭ ‬وقدرة‭ ‬عالية،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬تضمنت‭ ‬محاور‭ ‬مهمة‭ ‬تتعلق‭ ‬بتعدد‭ ‬استخدامات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬صناعة‭ ‬المحتوى،‭ ‬وأيضا‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الصوتي‭ ‬واستخدام‭ ‬الوسائل‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬الهاتف‭ ‬الجوال‭ ‬لمساعدة‭ ‬المذيع‭ ‬لتقديم‭ ‬محتوى‭ ‬شامل‭ ‬ومتكامل،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬طموح‭ ‬وأهداف‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬المهمة‭.‬‮


‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬يونس‭ ‬سلمان‭ ‬الغيص‭ ‬مدير‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬كانت‭ ‬فرصة‭ ‬لإعادة‭ ‬اكتشاف‭ ‬القدرات‭ ‬والمواهب‭ ‬الإعلامية،‭ ‬وصقل‭ ‬مهارات‭ ‬جديدة‭ ‬تضيف‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تطوره،‭ ‬كما‭ ‬أكسبت‭ ‬الإعلامي‭ ‬قدرات‭ ‬جديدة‭ ‬وأضافت‭ ‬إلى‭ ‬رصيده‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬الإعلامية‭.‬

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