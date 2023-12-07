لأول مرة فـي البحرينالمدرسة الكندية تفتتح ميدانا للفروسية مخصصا للطلاب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: زينب إسماعيل
تصوير: محمد سرحان
افتتحت المدرسة الكندية في البحرين (CSB) ميدان الفروسية ضمن الحرم المدرسي أمس الخميس (7 ديسمبر 2023)، الذي يعتبر أول دمج لبرنامج للفروسية ضمن أنشطة مدرسية في مملكة البحرين.
أقيم الافتتاح تحت رعاية الدكتور خالد أحمد حسن وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة والمدير التنفيذي للإسطبلات الملكية وأمين السر المساعد للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، ومؤسس المدرسة الكندية في البحرين عبدالغفار الكوهجي.
وكشف خلال الافتتاح عن ميدان الخيل والإسطبلات ومرافق معدات الخيل. وصمم البرنامج التعليمي المتكامل للأنشطة المقدمة من قبل مختصين في تعليم الأساسيات النظرية عن الخيل والعناية به وأساسيات ركوبه، وهو ما يبرز التزام المدرسة بتقديم تجربة تعليمية شاملة ومثرية توفر منهجًا مبتكرًا مصممًا لتعزيز الهوية المحلية وتقديم تعليم بمستوى عالمي، يركز بشكل كبير على النهج الشمولي، الذي يؤكد ليس فقط البراعة الأكاديمية، ولكن أيضًا التطور الاجتماعي والنفسي والبدني للطلاب. ويعزز هذا النهج التفكير النقدي وحل المشكلات والإنجازات التعاونية، مشجعًا الطلاب على استكشاف ما وراء حدود التعليم.
وقال بيل بارليت المدير التنفيذي للمدرسة الكندية-البحرين: «يقدم برنامج الفروسية لطلابنا الصغار تعريفاً بعالم الخيول الرائع مع مزيج من التعليم داخل الفصل الدراسي وفي مضمار الفروسية. سيدرس الطلاب في المراحل الابتدائية ضمن برنامج «Rookie Riders» بعد المدرسة طرق العناية بالخيول والأدوات المستخدمة وتعليمات السلامة وصولاً إلى ركوب الخيل. في حين سيكون لدى الفرسان ذوي الخبرة الفرصة لممارسة مهاراتهم بينما يتعلمون عن إدارة الإسطبلات والتغذية ومستوى أعلى من العناية بالخيول».
وأضاف عبدالغفار الكوهجي: «قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولقد ذكر الله تعالى الخيل في كتابة العزيز مراراً»، ومشيرًا إلى الأهمية التاريخية والثقافية للخيول، أكد الكوهجي دورها الحاسم في تشكيل الأخلاق والعلاقات الاجتماعية عبر التاريخ. كما أبرز كيف أن فن الفروسية يغرس الفضائل مثل الرجولة والتمسك بالأخلاق النبيلة والشجاعة في المواقف الصعبة والشعور بالمسؤولية تجاه الأسرة والمجتمع والالتزام بالقيم العالية، بما في ذلك مساعدة المحتاجين والدفاع عن الضعفاء واحترام النساء.
وعبر عبدالغفار الكوهجي مؤسس المدرسة الكندية عن رؤيته للمدرسة الكندية في البحرين
(CSB) وهي تقديم منهج تعليمي عالمي يدمج العادات والتقاليد المحلية والتراث العربي الإسلامي، وتهدف إلى تنشئة جيل واعٍ ومثقف وفخور بهويته.
وأوضح: «إن افتتاح ميدان الفروسية في المدرسة الكندية اليوم يفتح آفاقاً جديدة للأجيال القادمة، ما يعزز التطور ليس من خلال التميز الأكاديمي فقط ولكن أيضًا في النمو الشخصي للقدرات الاجتماعية والرياضية لطلابنا».
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