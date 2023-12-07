توبيخ برلماني أمريكي عطَّل تصويتاً مهماً بإطلاق جرس إنذار الحرائق

وجَّه مجلس النواب الأمريكي لوماً إلى عضو ديمقراطي، أمس، بعدما أطلق عمداً جرس الإنذار من الحرائق في مجمع الكابيتول الأمريكي، ما أدى إلى إخلاء مبنى إداري قبل جلسة تصويت مهمة.

وكان جمال بومان قد اعترف بفعلته أمام المحكمة العليا في العاصمة في أكتوبر، ووافق على دفع غرامة قدرها ألف دولار، وتقديم اعتذار خطي للشرطة، مقابل سحب التهم في غضون ثلاثة أشهر.

وانضم ثلاثة ديمقراطيين إلى الجمهوريين لتمرير قرار توجيه اللوم، ما أجبر عضو الكونغرس عن نيويورك على الوقوف في منصة المجلس أثناء توبيخه أمام زملائه.

وقال بومان (47 عاماً) إنه كان مسرعاً من مكتبه للمشاركة في التصويت في 30 سبتمبر على مشروع قانون التمويل الذي يهدف إلى تجنب توقف خدمات الحكومة الفدرالية، وضغط على جرس الإنذار في محاولة لفتح باب لم يتمكن من العبور منه.

وتسبب ذلك في إخلاء مبنى مكاتب كانون هاوس قرب مبنى الكابيتول الرئيس لمدة ساعة، ويقول الجمهوريون إن النائب كان يسعى إلى تعطيل التصويت.

وقالت عضو المجلس عن ولاية ميشيغان، ليزا ماكلين، التي قدمت مشروع قرار اللوم، إنه «بينما كان مجلس النواب يعمل بلا كلل لتجنب إغلاق حكومي، كان النائب بومان يعمل بشكل خبيث لمنع التصويت».

وأضافت: «إنه أمر مستهجن أن يمضي عضو في الكونغرس إلى هذا الحد لمنع الجمهوريين في مجلس النواب من إجراء تصويت للحفاظ على استمرار عمل الحكومة وحصول أمريكيين على رواتبهم، خاصة من مدرس سابق يفهم بلا شك وظيفة وخطورة إطلاق إنذار الحريق».

ويُعرف بومان بتوجهه التقدمي ودخوله في خلافات علنية مع خصومه في قاعات الكونغرس.

وقال، وقت مثوله أمام المحكمة، إنه ممتن لأن الشرطة «وافقت على أنني لم أعرقل ولم أعتزم عرقلة أي تصويت أو إجراءات في مجلس النواب».

وأضاف: «أنا مسؤول عن تفعيل إنذار الحريق، وسأدفع الغرامة الصادرة، وأتطلع إلى إسقاط هذه الاتهامات في نهاية المطاف».

وافق مجلس النواب على مشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت لمدة 45 يوماً بعد وقت قصير من انتهاء الإنذار، وصوَّت عليه بومان بـ«نعم».

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