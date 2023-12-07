Friday, 08 December 2023 05:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يتقاضى معاش والدته المتوفاة لمدة عام بمساعدة أم مزيفة

12/7/2023 8:02:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خدع متهم سلوفاكي سلطات بلاده لمدة عام، بمساعدة امرأة ادَّعى أنه والدته؛ ليستمر في تقاضي معاش أمه المتوفاة.

وترددت أنباء أن شخصاً يبلغ من العمر 52 عاماً من قرية روزنافسكي بيستري شرقي سلوفاكيا، دفن والدته المتوفاة سراً، واستمر في تحصيل معاشها التقاعدي لمدة عام بمساعدة «أم بديلة مزيفة».

ووفقاً لما أعلنته الشرطة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أمس، فإن الأم الحقيقية توفيت قبل عام في ديسمبر.

وقالت الشرطة إن الاحتيال للحصول على المعاش التقاعدي لم يظهر للعلن إلا يوم الاثنين من هذا الأسبوع، عندما حاول الشخص مرة أخرى، على ما يُزعم، تحصيل معاش والدته من مكتب البريد في مدينة روزنافا.

ولاحظ موظفو البريد أن المرأة العجوز التي ترافقه باعتبارها أمه المزعومة لم تشبه على الإطلاق الصورة الموجودة على بطاقة الهوية التي قدمها، فأبلغوا الشرطة التي شرعت في عملية مطاردة بحثاً عن الأم المفقودة، وفتشت منزل الشخص.

وعثر رجال الشرطة على جثة امرأة يُقدَّر عمرها بـ70 عاماً مدفونة في أرضية القبو الطينية.

وبعد أن أثبت أحد المختبرات هوية المرأة المتوفاة، يجرى الآن تحقيق لتحديد ما إذا كانت الأم قد توفيت نتيجة لأسباب طبيعية أم أنه قُتلت.

وعلى أقل تقدير، يواجه الابن عقوبة الاحتيال من أجل الحصول على معاش تقاعدي وانتهاك حرمة الموتى.

MENAFN07122023000110011019ID1107558016

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث