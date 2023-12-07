يتقاضى معاش والدته المتوفاة لمدة عام بمساعدة أم مزيفة

خدع متهم سلوفاكي سلطات بلاده لمدة عام، بمساعدة امرأة ادَّعى أنه والدته؛ ليستمر في تقاضي معاش أمه المتوفاة.

وترددت أنباء أن شخصاً يبلغ من العمر 52 عاماً من قرية روزنافسكي بيستري شرقي سلوفاكيا، دفن والدته المتوفاة سراً، واستمر في تحصيل معاشها التقاعدي لمدة عام بمساعدة «أم بديلة مزيفة».

ووفقاً لما أعلنته الشرطة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أمس، فإن الأم الحقيقية توفيت قبل عام في ديسمبر.

وقالت الشرطة إن الاحتيال للحصول على المعاش التقاعدي لم يظهر للعلن إلا يوم الاثنين من هذا الأسبوع، عندما حاول الشخص مرة أخرى، على ما يُزعم، تحصيل معاش والدته من مكتب البريد في مدينة روزنافا.

ولاحظ موظفو البريد أن المرأة العجوز التي ترافقه باعتبارها أمه المزعومة لم تشبه على الإطلاق الصورة الموجودة على بطاقة الهوية التي قدمها، فأبلغوا الشرطة التي شرعت في عملية مطاردة بحثاً عن الأم المفقودة، وفتشت منزل الشخص.

وعثر رجال الشرطة على جثة امرأة يُقدَّر عمرها بـ70 عاماً مدفونة في أرضية القبو الطينية.

وبعد أن أثبت أحد المختبرات هوية المرأة المتوفاة، يجرى الآن تحقيق لتحديد ما إذا كانت الأم قد توفيت نتيجة لأسباب طبيعية أم أنه قُتلت.

وعلى أقل تقدير، يواجه الابن عقوبة الاحتيال من أجل الحصول على معاش تقاعدي وانتهاك حرمة الموتى.