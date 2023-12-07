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القائمة الطويلة لجائزة الرواية العربية الخميس المقبل

12/7/2023 8:02:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية عن القائمة الطويلة لعام 2024، والتي تضم 16 رواية، وعن أسماء أعضاء لجنة التحكيم المكونة من خمسة محكمين، الواحدة ظهراً بتوقيت دبي من يوم الخميس 14 ديسمبر عبر بيان صحافي، حيث تم اختيار القائمة الطويلة من بين 133 مشاركة نشرت جميعاً باللغة العربية في الفترة ما بين يوليو 2022 ويونيو 2023.

يذكر أن الجائزة العالمية للرواية العربية هي أهم الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، وتمنح الجائزة لأفضل رواية كل عام حسب وجهة نظر لجنة التحكيم وتقييمها، وتهدف الجائزة إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.

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