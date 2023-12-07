معارض الكتب منصات حيوية فاعلة في ترويج النتاجات الإبداعية

تشكل معارض الكتب بكل ما تحتويه من أنشطة وفعاليات وورش مهرجانات ثقافية تستقطب شرائح المجتمع المختلفة للحضور والاستفادة من كل ما هو متاح في هذه المعارض، دون الاكتفاء باقتناء الكتب وشرائها، فهي فرصة أيضاً ليلتقي القارئ بكاتبه المفضل ومحاورته، وأيضاً فرصة للتعرف على أحدث وآخر الإصدارات الأدبية والثقافية، وبالنسبة للكاتب الذي يحرص على أن يلتقي قراءه، وأيضاً لكتبه لكي تجد فرصتها بين الكتب المعروضة.. مع تعدد الخيارات الواسعة في معارض الكتب وتنوع دور النشر وتنوع أيضاً عناوين الكتب، هل تشكل معارض الكتب هذه عنصر جذب للكاتب ليعرض إصداره الجديد للقارئ؟ طرحنا هذا التساؤل على عدد من الكتاب الشباب، في محاولة لاستعراض تجاربهم وآرائهم..

تجربة

في تجربة أول لها، أطلقت الكاتبة الدكتورة نورة الهوتي كتاباً ضمن فعاليات معرض الشارقة للكتاب، وترى أن سمعة المعرض نفسه تساعد الكتاب، لا سيما أنه يصنف كما تقول ضمن أفضل ثلاثة معارض للكتب في العالم، والذي لا يعد مجرد معرض لبيع وشراء الكتب، بل هناك ورش ودورات وجلسات وفعاليات تستقطب الكتاب ودور النشر والمفكرين والمتحدثين في مختلف المجالات، في تنوع ثقافي تتيح فرصة للكاتب عرض نتاجه الأدبي، وعليه أولاً اختيار دار النشر المناسبة التي تروج للكاتب وإصداره، ونظراً لهذا التجمع الثقافي الكبير في معارض الكتب، فإنها تحقق مكاسب عدة للكاتب لاسيما مع حفلات توقيع الكتب التي تنظمها المعارض حيث تسمح له بالترويج والالتقاء بمختلف شرائح المجتمع، وذكرت عدداً من الطرق التي بإمكانها أن تحقق فائدة أكثر للكاتب والزائر، مثل وجود مرشد بإمكانه أن يساعد الأسر والأفراد لاختيار الكتب المناسبة، أو توفير أقسام في المعارض للإصدارات الجديدة، أو شاشات عرض رقمية خاصة للإصدارات الجديدة للكتاب، فهي تحقق رواجاً أكبر للكاتب وكتابه وأيضاً تسهل على الزائر عملية البحث والحصول على الإصدارات الجديدة من الكتب.

وأكدت هاجر يوسف كاتبة في مجال أدب الطفل، لها إصدارين ((أسرار مجرة))، و((مجرة على الأرض))، إضافة إلى صادر ثالث أخير أطلقته في معرض الشارقة للكتاب أخيراً، موجه للشباب بعنوان ((مسودة))، وأكدت أن معارض الكتب على اختلافها وتنوعها، دائماً تشكل مصدر تحفيز للكاتب الشاب للكتابة والإبداع من خلال الدعم الذي يحظى به الكاتب، وأيضاً تنوع دور النشر الموجودة التي تسمح للالتقاء وتبادل الخبرات، والتغطية الإعلامية التي تحظى بها المعارض، وتواجد المؤثرين الشباب الذين يساهمون في مثل هذه التغطيات الإعلامية، ولا ننسى الدورات والورش والفعاليات الثقافية المختلفة، فهي تستقطب كل من يهتم بمجال الثقافة والأدب، والكتاب أيضاً، فتواجد كل هؤلاء يجعل معارض الكتب منصات جاذبة لكي يروج الكاتب لكتبه وإصداراته الجديدة.

وتوافقها الرأي الكاتبة الشابة روضة الجسمي التي لها إصداران هما ((لذعة))، و((لست أنا الذي تعرفه ولا الذي تعرفه هو أنا))، حيث تؤكد أنها تضع إصداراتها بين أيدٍ أمينة في معارض الكتب، وبثقة تامة بأنها ستحقق نجاحاً هنا، حيث تعد المعارض أكبر عنصر جذب للقارئ ولكل من لديه هدف يسعى لتحقيقه، فهو بالتأكيد سيجد إجابته هنا في معارض الكتب، والتي من خلالها تصل رسائل الكتاب، التي من خلالها ألهموا القراء والجمهور بطريقة فعالة ومبدعة، ولهذا فكونها كاتبة تلجأ للمعارض فهي الأساس، وتسمح لها ولغيرها من الكتاب للالتقاء والتعارف عن قرب بالمجتمع الثقافي.