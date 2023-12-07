«جائزة حمدان بن محمد» تعلن أسماء فائزي مسابقة التصوير بمناسبة عيد الاتحاد

أعلنت جائزة حمدان الدولية للتصوير الفوتوغرافي (HIPA) عن أسماء الرابحين في مسابقة التصوير، بمناسبة عيد الاتحاد الإماراتي، التي تم تنظيمها بالتعاون مع العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا ((هونور)) HONOR، وتمحورت المسابقة حول إبراز التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تشجيع المشاركين على استخدام عدساتهم لالتقاط جوهر التنوع الثقافي في البلاد.

وقام الفائز الأول كريستوفر كوميزو بالتقاط صورة لسيدة إماراتية تعمل على نسج سعف النخيل، مما يظهر جمال وروعة الحرف اليدوية التقليدية، وشارك الفائز الثاني محمد السيد عطية روميه صورة مبهرة تظهر رجلاً إماراتياً يتقن فن صناعة شباك الصيد، والحفاظ على المهارات التقليدية المتوارثة عبر الأجيال والاحتفاء بها، بينما قدمت الفائزة الثالثة سهام محمد الفارسي لمحة عن الممارسات الثقافية، التي تشكل أساس مجتمع الإمارات العربية المتحدة.

فائزون

تقديراً لبراعتهم الفوتوغرافية المتميزة تم تكريم الفائزين في المسابقة، الذين عكست صورهم الثراء الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بأجهزة ((هونور)) كهدايا مميزة.

وقال الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية علي خليفة بن ثالث: ((سعداء بتعاوننا مع ((هونور))، لتسليط الضوء على جماليات التراث الإماراتي ولوحاته الفنية المتنوعة، وإبراز فرادة التاريخ على هذه الأرض الطيبة، وتقديم فرصة مميزة للمنافسة الفوتوغرافية في تأطير هذا الموضوع بإطارات العدسة الإبداعية. نبارك لجميع الفائزين ونشكر جميع المشاركين في المسابقة، وندعوهم لمتابعة باقات الفرص الفوتوغرافية، التي تطرحها باستمرار)).

ومن جهته قال مافيجيان (السيد هاوس)، المدير العام لشركة ((هونور)) دول مجلس التعاون الخليجي: ((نحن متحمسون لشراكتنا مع جائزة حمدان الدولية للتصوير الفوتوغرافي (HIPA) في مسابقة التصوير الفوتوغرافي هذه، مما يوفر منصة تلتقي فيها فنون المصورين لرواية قصة التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة))، وأضاف: ((تشيد هذه المبادرة بالجوانب المتنوعة والآسرة للثروة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع التأكيد على الدور المحوري لقدرات الكاميرا المتطورة في الحفاظ على هذه اللحظات الثمينة وتخليدها)).

وشهدت مسابقة التصوير الفوتوغرافي نجاحاً ساحقاً، تميز بالعديد من المشاركات تجاوزت التوقعات، حيث أسهم العديد من المشاركين بوجهات نظرهم الفنية، بمناسبة عيد الاتحاد.

بالتزامن مع المسابقة قدمت صفحة ((هونور)) على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة متنوعة من النصائح المتعلقة بالتصوير، استكمالاً لمسابقة التصوير الفوتوغرافي، وقد تم تصميم هذه المواد، لتسليط الضوء ليس فقط على الجمال التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بل أيضاً على التقدم الملحوظ في مجال التكنولوجيا.

يذكر أن ((هونور)) تتبنى استراتيجية طموحة في أن تكون إحدى أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا، وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية، من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير، بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة، والتي تناسب جميع الميزانيات.