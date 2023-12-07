أديب دادا: «ترابط» عمل فني يعكس أهمية التصميم المستدام

افتتح مركز جميل للفنون جولاته التعريفية، أمس، لجناح ((ترابط نسيج من الحياة)) في حديقة جداف ووترفرونت للفنون، والذي صممه المهندس المعماري أديب دادا.

يعتبر جناح ((ترابط)) أحد أهم الوسائط الفنية المبتكرة من ناحية المضمون والفكرة لتقديم حلول عملية وتمتاز بجماليات التصميم المعاصر التي تسلط الضوء على القضايا العالمية الملحة، حيث يوفر الجناح بيئة تعاونية لمختلف مجالات الفن والعمارة والتكنولوجيا. ويمثل نموذجاً استثنائياً لطرح الحلول المتطورة والديناميكية فيما يتعلق بقضايا المناخ والبيئات ويكرس مفاهيم الاستدامة.

روابط متجددة

يبدو الجناح على هيئة نصف دائرة أو قبة سماوية تحمل بين طياتها مساحات مشتركة لنمو وازدهار كيانات من الطبيعة والتي تخلق شكلاً من أشكال الدعم بين العالم الطبيعي والبيئات المصنوعة بواسطة الإنسان، حيث يتشكل من مكونات مخروطية قابلة للتركيب والتداخل مصنوعة من مواد مستدامة مصدرها محلي بما في ذلك الطين والفطريات ونفايات نخلة البلح والأقمشة المعاد تدويرها. إنه نداء لإحياء الأماكن الحضرية، من خلال التركيز على البيئة المحلية وخلق أنظمة دائرية للدعم البيئي داخل الهياكل المادية الجديدة والتي تشمل أربعة أعمدة أو زوايا ترتكز في تكوينها على التربة، والماء، والنباتات، والطاقة.

وفي حواره مع ((البيان))، قال أديب دادا، إنه وبعد إجراء بعض التغيرات الموسمية للبيئات التي تم إنشاؤها سوف يتم إعادة استخدام المكونات المتنقلة ضمن نسيج تصميم الجناح المترابط والمتسلسل في أطروحاته بما يتناسب مع طبيعة التطور والنمو في البيئة الطبيعة، مع استخدام الهيكل القائم كموطن تحت الماء جديد للشعاب المرجانية والأسماك، وبذلك نكون قد كونا ربطاً بين الحياة على الأرض والحياة تحت الماء.

ويضيف المهندس أديب: يوفر هذا العمل بيئة حاضنه تجمع بين الأنواع والكائنات، تلتقي وتندمج عبرها بيئتان مختلفتان لإنشاء مساحة مشتركة لحضور كيانات بشرية وغير بشرية بين عالم من صنع الطبيعة وبيئة صنعتها الأيادي البشرية، حيث نجد أن كل مكون مادي وهيكلي في العمل قد اختير مع وضع حياته الثانية في الاعتبار، فعلى الرغم من أن معظم الهياكل المؤقتة المستخدمة ينتهي بها المطاف في مكب النفايات في أغلب الأحيان، لذلك كانت رؤيتي أن يحظى كل مكون من مكونات هذا الجناح بفرصة أخرى للحياة والتألق.

حياة أخرى

وفيما يتعلق بطبيعة البيئات التي تكوّن نسيجاً مترابطاً للجناح المستدامة يقول المهندس أديب: على سبيل المثال لدينا مخاريط ((ديت فورم)) و((ديزيرت بورد))، والتي تم استخدامها للزراعة على الأرض، بينما سيعاد تدوير مخاريط الألمنيوم واستخدام المخاريط الطينية كأوعية زراعة وأحواض مائية منزلية، أما الفولاذ غير المعالج سوف يتم استخدامه كسطح مائي يحفز على نمو الشعب المرجانية قبالة سواحل دولة الإمارات كموطن دائم للحياة المائية والشعب المرجانية المتجددة.

أبحاث بيئية

وعن طبيعة عمله وأبحاثه القائمة على الدمج بين جماليات التصميم وإيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات البيئة يقول المهندس أديب: أسست شركة ((ذا أذر دادا)) والتي تعمل في نطاق الاستشارات التجديدية والهندسية ونظم البيئات والطبيعة لبناء موائل مشتركة للبشر والكائنات الحية الأخرى لتزدهر. ويتخذ فريق عملنا نهجاً بديلاً للاستدامة، عبر التعمق في دراسة سياقات وبيئات أعمالهم وتعزيز العلاقات الجديدة بين المناخ والموائل والسكان. تتيح أبحاثهم في مجال محاكاة النظم الطبيعية ترابطاً واعياً مع النظم الأحيائية الطبيعية للمواقع لبناء موائل مشتركة لمختلف الكائنات الحية.