رافي شانكار: دبي واحة فريدة للإبداع والاستشفاء والتأمل

أكد غوروديف سري سري رافي شانكار المعلم الروحي والرائد في التأمل المعاصر، أن دبي باتت مكاناً مهماً للاستشفاء والتداوي والعلاج، من خلال احتضانها لمختلف أساليب الحياة الصحية، وتعزيز الأنشطة التي تهتم بالصحة النفسية والتنفيس عن ضغوط العمل والحياة، من خلال مناهج علمية مواكبة لكل جديد، سواء من خلال جلسات التأمل والتشافي، أو من خلال توفيرها للبيئة الصحية السليمة للعيش.

وقال: ((دبي مدينة عالمية تعيش فيها العديد من الجنسيات في جو من التسامح والاندماج، وهو أمر صحي بالطبع ويجعل الحياة أكثر أمانا ومتعة، عوضاً عن الاستشفاء بالطرق التقليدية من حيث توفيرها لأرقى المؤسسات الصحية العالمية، مما يعزز الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء)).

وأعرب رافي شانكار عن فخره بما قامت به دولة الإمارات من إنجازات في مؤتمر ((كوب 28)) التي تجسدت على أرض الواقع بشكل مبادرات واتفاقيات، مشيراً إلى أن التجمعات والحديث عن البيئة والاستدامة وتحسين المناخ كثيرة حول العالم، لكن الأهم هو ما يمكن القيام به وعمله فعلياً على أرض الواقع ليصبح التغيير للأفضل واقعاً لا مجرد اجتماعات تنتهي توصياتها بانتهائها.

وأتى شانكار للإمارات للمشاركة في مؤتمر ((كوب 28)) والمساهمة في سلسلة من المشاركات ذات العلاقة بالبيئة، حيث من المعروف عنه مساهماته في بناء السلام والإغاثة من الكوارث ومحاولات تقليل الفقر، بالإضافة إلى نشاطاته في العمل المناخي.

وبدأ زيارته بلقاء صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتم خلال اللقاء مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع، شملت حملات التوعية بالقيم الإنسانية الفاضلة وضرورة التعايش السلمي، وبحث مبادرات التعاون في مجال الحفاظ على البيئة ومشاريع التنمية المستدامة.

وأكد شانكار تقديره لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لحماسهم في تطوير المبادرات، التي تعزز التقبل والتحول العالمي، مشيراً إلى أن من بين مشاركاته وخطاباته العديدة المقرر عقدها، من بينها المشاركة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) بخطاب رئيسي، حيث سيشرح أهمية التحول الداخلي كاستراتيجية لتعزيز أسلوب حياة مستدام وتحقيق حالة من التوازن بين الإنسان والأنشطة والبيئة، وسيشارك في حلقة نقاشية تنظمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وتتمحور حول التأثير العميق، الذي يمكن أن يحدثه التعاون بين الأديان على الإدارة المستدامة للأراضي.

وسينضم إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إلى جانب مشاهير آخرين في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد المحاسبين القانونيين، والذي تلقى دعوة لحضوره بصفته ضيف الشرف.

وستتوج زيارة شانكار بحدث مجاني اليوم لعمل تأمل خاص من أجل السلام العالمي، بحضور أكثر من 15000 مشارك من كافة أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأشخاص، الذين سيستمعون إلى بث مباشر من جميع أنحاء العالم، وسيقود غوروديف الأفراد من خلال تجربة عميقة من الهدوء الداخلي، والتي يؤكد أنها الخطوة الأولى نحو الانسجام العالمي، وسيقام هذا الحدث في استاد آل مكتوم في نادي النصر، وسيكرم أيضاً شخصيات بارزة في قطاع الأعمال والمجتمع تقديراً لإنجازاتهم وتفانيهم في العمل الخيري.