برامج فكرية وأدبية ثرية في مكتبة محمد بن راشد خلال ديسمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر ديسمبر الجاري، سلسلة متنوعة من الفعاليات التثقيفية والأدبية المميزة والمجانية، والتي تناسب جميع الفئات العمرية من أفراد المجتمع. وتبدأ الفعاليات بتنظيم جلسة حوارية بعنوان ((أثر الجغرافيا على الشعر النبطي الإماراتي)) بمشاركة الباحث والشاعر فهد المعمري، لمناقشة وتقديم رؤيته وأفكاره حول تأثير الجغرافيا على الشعر النبطي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واحتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، تستضيف المكتبة المغني والمُلحن التونسي لطفي بوشناق في أمسية فنية وثقافية أدبية.
وتنظم مكتبة محمد بن راشد معرضاً مؤقتاً في الطابق الأرضي، الخور غاليري، بعنوان ((أفق الاستدامة.. عالم من المعرفة الخضراء))، والذي يستعرض 500 كتاب. وبالتعاون مع ((إنيبل))، تنظم المكتبة ورشة عمل مميزة لتعليم الزراعة وتنسيق النباتات.
كما سيشهد ديسمبر الجاري تنظيم جلسة حوارية نقدية بعنوان ((مدارس السرد في الرواية الإماراتية)) بمشاركة الدكتور سلطان العميمي والدكتورة بديعة الهاشمي، والتي تديرها الكاتبة والناشرة الإماراتية عائشة سلطان.
MENAFN07122023000110011019ID1107558010
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.