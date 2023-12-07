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برامج فكرية وأدبية ثرية في مكتبة محمد بن راشد خلال ديسمبر

12/7/2023 8:02:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر ديسمبر الجاري، سلسلة متنوعة من الفعاليات التثقيفية والأدبية المميزة والمجانية، والتي تناسب جميع الفئات العمرية من أفراد المجتمع. وتبدأ الفعاليات بتنظيم جلسة حوارية بعنوان ((أثر الجغرافيا على الشعر النبطي الإماراتي)) بمشاركة الباحث والشاعر فهد المعمري، لمناقشة وتقديم رؤيته وأفكاره حول تأثير الجغرافيا على الشعر النبطي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واحتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، تستضيف المكتبة المغني والمُلحن التونسي لطفي بوشناق في أمسية فنية وثقافية أدبية.

وتنظم مكتبة محمد بن راشد معرضاً مؤقتاً في الطابق الأرضي، الخور غاليري، بعنوان ((أفق الاستدامة.. عالم من المعرفة الخضراء))، والذي يستعرض 500 كتاب. وبالتعاون مع ((إنيبل))، تنظم المكتبة ورشة عمل مميزة لتعليم الزراعة وتنسيق النباتات.

كما سيشهد ديسمبر الجاري تنظيم جلسة حوارية نقدية بعنوان ((مدارس السرد في الرواية الإماراتية)) بمشاركة الدكتور سلطان العميمي والدكتورة بديعة الهاشمي، والتي تديرها الكاتبة والناشرة الإماراتية عائشة سلطان.

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