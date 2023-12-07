سالم بن جمعة المهيري.. ابن شاطئ جميرا حافظ درر الشعر

يعد سالم بن جمعة الروم المهيري أحد عمالقة البحار ممن يتمتعون بذاكرة غنية ترتبط بحياة البحر، وهو لا يزال ذلك الصديق اللصيق بشاطئ جميرا، المكان الذي عرفه، وعشقه منذ طفولته، وهو الذي يصف جميرا بأنها (روحه الداخلية)، ومشبهاً البحر بأنه ((أبونا)) بمعنى والدنا، لذلك هو لا ينفك عن الذهاب إليه يومياً بعد صلاة الفجر- إلا في حال اعترضه أمر طارئ- فهو رجل عاش في زمن الغوص كطفل صغير، حيث كان والده يصحبه، ليعتاد حياة البحر، الذي أحد أهم مصادر الرزق بالنسبة له، قائلاً: إن ((البحر أغناهم))، ولذلك لا يتذكر الروم أنهم عانوا من الحاجة أو العوز، لأن الرزق لطالماً كان متوفراً بوفرة.

يشعر الروم بالحنين لأولئك الرجال، الذين صارعوا البحر كالأسود، مساندين بعضهم بعضاً للتغلب على وحشة البحر وأهواله، وداعياً بالرحمة لكل من رحل إلى دار المقام.

عاش سالم الروم في جميرا محاطاً بمجموعة من الرجال وأعيان منطقة جميرا.

يتذكر الروم أنه عاصر زمن المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، طيب الله ثراه، وهو يذهب كل صباح ومساء إلى المنطقة، التي كانت تزورها أمواج البحر في جميرا، متمعناً في المنطقة، حيث كانوا يرمون بشباك الصيد، ويتوجه إلى حيث يجلس للعمل على صنع القرقور أو الدوباية.

يعتبر سالم الروم عصر جيله بأنه عصر ذهبي، لجيل كافح بكل حب وصبر، وكان أجمل ما يحدث هو التلاقي يومياً، حيث يتجمع رجال البحر، كما أنه يقصد شاطئ جميرا يومياً، وفي ذات المكان، مستذكراً طفولته حيث كانت الخيام تصنع من جريد النخل والخوص، ومن الداخل تبطن بما يسمى مد أو مداد، لإضفاء الخصوصية وتوفير الحماية من العوامل المناخية.

يحفظ سالم بن جمعة الروم الكثير من الأبيات الشعرية، ومنها شعر ابن ظاهر الماجدي، والكثير من شعراء النبطي، وغيرهم مثل محمد بن قمالة، والمايدي بن ظاهر، ولذلك يقصده الكثير من محبي الشعر، ويصلون لمكانه على شاطئ البحر، حيث يصنع أقفاص الصيد، ليسمعوا منه، ويوثقوا العديد من أقواله وينشروها على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.