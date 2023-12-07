«مختبرات الابتكار» في « دبي للثقافة».. أفكار استراتيجية وإبداعية خلاقة

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، فعاليات سلسلة ((مختبرات الابتكار الحكومي)) التي عقدتها في متحف الاتحاد، لمناقشة مجموعة من الخطط والأفكار النوعية المتعلقة بابتكار خدمات جديدة للمتعاملين ورواد مكتبات دبي العامة والمتاحف والمواقع التراثية في دبي، وهو ما يتناغم مع الأولويات القطاعية للهيئة واستراتيجيتها الرامية إلى تشجيع المشاركة الفعالة من قبل كافة فئات المجتمع، ما يساهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وشهدت نقاشات وجلسات مختبرات الابتكار مشاركة أكثر من 45 شخصاً من موظفي ((دبي للثقافة)) والمتطوعين والمتعاملين، استعرضوا خلالها محاور دراسة ((ابتكار خدمات جديدة للمتعاملين – التطوع في خدمة الثقافة)) التي تضمنت نحو 70 فكرة نوعية تهدف إلى تحفيز التطوع في مكتبات دبي العامة والمواقع التراثية التابعة للهيئة، وناقشوا أهمية ودور الأصول الثقافية الاجتماعي في تشجيع الشباب على التطوع في المكتبات العامة والمتاحف والمواقع التراثية في دبي، لما لذلك من انعكاسات إيجابية عليهم، من حيث رفع مستوى ثقتهم بأنفسهم وتعزيز قدراتهم على التواصل مع الآخرين وتحفيز روح القيادة لديهم، كما بحثوا إمكانية طرح برنامج تدريبي متكامل لإعداد المتطوع الثقافي المعتمد، وإطلاق جائزة المتطوع الثقافي المتميز، ومنصة رقمية للمتطوعين الثقافيين وربطها مع المؤسسات التطوعية الرسمية في الدولة، وإقامة الملتقى السنوي للمتطوعين الثقافيين، وتصميم مسابقات المتاحف التطوعية، وغيرها. وشهدت الجلسات بحث طرق تأهيل وتدريب المتطوعين الشباب لتلبية احتياجات المكتبات العامة والمواقع التراثية والمتاحف.

في حين، ضمت محاور دراسة ((ابتكار خدمات جديدة للمتعاملين)) أكثر من 170 فكرة تساهم في تشجيع الإقبال على خدمة العضويات وتحسين مستواها بهدف إثراء تجربة المتعاملين خلال زيارتهم لأصول الهيئة الثقافية والتراثية، واقترح المشاركون في الدراسة فتح فروع جديدة لمكتبات دبي العامة في مراكز التسوق، وإطلاق خدمة توصيل الكتب إلى المنازل، وابتكار عضويات جديدة ومخصصة لموظفي حكومة دبي والحكومة الاتحادية والقطاع الخاص والعضوية الدولية وغيرها، والاستفادة من شراكات ((دبي للثقافة)) مع الجهات الحكومية والخاصة في استقطاب أعضاء جدد في مكتبات دبي العامة، كما بحثوا إمكانيات تحسين تجربة ارتياد المتاحف والمواقع التراثية، من خلال إطلاق العضوية الثقافية، والتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة داخل الإمارات، وسفارات الدولة حول العالم لتنظيم زيارات متنوعة للمواقع، إلى جانب تصميم رحلة المتعامل خلال زيارته للمواقع، واستخدام تقنيات حديثة تساهم في تعريف الزوار بمقتنيات المتاحف، وغيرها.

واعتمدت آلية مختبرات الابتكار على استخدام أساليب جديدة في تحليل الأفكار المطروحة وعملية تطويرها وتنفيذها على أرض الواقع بهدف استقطاب وجذب المتعاملين والمتطوعين والمساهمة في تنمية مهاراتهم وكفاءاتهم ومعارفهم عبر دمجهم في منظومة العمل الثقافي في دبي. وقدم المشاركون في المختبرات مجموعة من التوصيات، ومن بينها أهمية تنظيم مختبرات ابتكار دورية تستهدف المتعاملين وفئات محددة من المتطوعين للاستفادة من مجموعة الجلسات وورش العمل التفاعلية التي تشهدها هذه المختبرات، ما ينعكس إيجاباً على مهاراتهم، ويعزز من تفاعلهم مع العمل التطوعي وآثاره الإيجابية على الفرد والمجتمع.