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«فزاع الدولية» للريشة الطائرة لأصحاب الهمم الاثنين

12/7/2023 8:02:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، تستضيف دولة الإمارات بطولة فزاع الدولية الخامسة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم من 11 إلى 17 الجاري بنادي النصر. وأعلنت 41 دولة، مشاركتها في البطولة التي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، بتواجد نخبة الأبطال من أصحاب الإنجازات الكبيرة في البطولات العالمية.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة الاجتماع الفني يوم الأحد المقبل بنادي دبي لأصحاب الهمم، لاطلاع المشاركين على اللوائح الخاصة بالمنافسات، وآخر التحديثات الخاصة بالبطولة، كما سيتم إجراء ((التصنيف الطبي)) للاعبين المشاركين في البطولة بفندق ((البستان)) غداً وبعد غدٍ.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة وضع جميع الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة، ومقار الإقامة وملاعب التدريبات، مع بداية العد التنازلي لتوافد المنتخبات إلى دولة الإمارات مطلع الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة بانطلاق الحدث بصالة نادي النصر.

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