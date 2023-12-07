الوحدة يواجه الوصل في قمة «العاشرة» الليلة

تقام اليوم 4 مباريات في افتتاح الجولة العاشرة للدوري، ويلعب الوحدة والوصل في قمة خاصة، ويلتقي شباب الأهلي مع الإمارات، والجزيرة مع عجمان، والبطائح مع بني ياس، وتتجه الأنظار في السابعة والنصف مساء، صوب استاد آل نهيان، لمتابعة القمة الجماهيرية بين الوحدة والوصل، ويسعى الوصل إلى تحقيق عدة أهداف، أولها الحفاظ على الصدارة ومحاولة توسيع الفارق مع منافسيه، إذ يتربع الفريق على قمة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، والهدف الثاني هو تحقيق أفضل انطلاقة في تاريخه على الإطلاق في الدوري الإماراتي بعد 10 جولات، والوصول للنقطة 26، إضافة إلى الاستمرار في سلسلة اللاهزيمة، إذ إنه الفريق الوحيد، الذي لم يتعرض للخسارة هذا الموسم، كما يتطلع ((الإمبراطور)) إلى تحقيق أول انتصار على الوحدة منذ 5 مواسم، إذ كان آخر فوز على العنابي في فبراير 2019، بينما آخر فوز للوصل على الوحدة في ملعب آل نهيان منذ 7 سنوات، وتحديداً منذ عام 2016، حيث لم يفز ((الإمبراطور)) على((العنابي)) في ملعب الأخير سوى مرتين فقط في دوري المحترفين، وتقابل الفريقان منذ تطبيق الاحتراف 28 مرة، ولكن يملك الوحدة أفضلية بسيطة بتحقيقه الفوز في 11 مباراة، مقابل 10 انتصارات للوحدة،.

وتعد المباراة اختباراً صعباً للوحدة الساعي إلى تقليص الفارق مع المتصدر، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 16 نقطة وتمثل المباراة تحدياً لخط دفاع الوحدة في مواجهة أقوى هجوم في الدوري ، حيث أحرز الوصل 27 هدفاً.

وكشف الهولندي بويتنويغ مدرب الوحدة عن غياب الثنائي الحارس محمد الشامسي، بسبب تعرضه لوعكه صحية، ويعوضه راشد علي، إلى جانب سهيل المنصوري للإصابة.

ويسعى الجزيرة وضيفه عجمان للفوز بالنقاط الثلاث ، الذي يجمعهما عند الرابعة و45 دقيقة مساء اليوم وسط طموحات مختلفة، حيث يسعى صاحب الأرض لمواصلة الانتصارات التي عاد إليها في الجولة السابقة على حساب بني ياس بالفوز عليه 4 - 1، ويدخل اللقاء برصيد 14 نقطة في المركز الخامس، واضعاً عينه على صدارة البطولة، التي يبحث فيها عن الفوز باللقب، بينما يرفض الفريق الضيف الخسارة لإنقاذ موقفه المتأخر، ومعانقة الفوز عقب تعادله الإيجابي الأخير أمام حتا بهدف لكل، والذي منحه نقطة رفعت رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

ويستضيف استاد خالد بن محمد في الشارقة مواجهة البطائح وضيفه بني ياس في الساعة 4:45 مساء اليوم وسط ظروف متشابهة للفريقين، بعد أن مُني كل منهما بهزيمة برباعية في الجولة الماضية بخسارة ((الراقي)) من الوصل المتصدر بأربعة أهداف مقابل هدف، وبالنتيجة ذاتها خسر ((السماوي)) من الجزيرة، ويسعى كل فريق إلى كسب صراع المراكز، ويحتل البطائح المركز الثامن برصيد 12 نقطة خلف بني ياس صاحب المركز السابع برصيد 13 نقطة.

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