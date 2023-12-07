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النصر يفتقد المغربي تاعرابت أمام خورفكان

12/7/2023 8:02:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يفتقد فريق الكرة بنادي النصر جهود نجمه المغربي عادل تاعرابت في مباراته المقبلة، التي تجمعه مع خورفكان بالجولة العاشرة للدوري غداً.

وغاب تاعرابت عن المباراة الماضية، التي تعادل فيها النصر مع الوحدة، على ملعبه، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة اتحاد كلباء في الجولة الثامنة، ويواصل اللاعب المغربي التدرب على انفراد ضمن عملية التأهيل، ومن المتوقع أن ينضم إلى الفريق في مباراة إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العين الثلاثاء المقبل.

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