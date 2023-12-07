7 ميداليات جديدة لأصحاب الهمم في «عالمية تايلاند»

حقق منتخب الإمارات 7 ميداليات ((4 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية))، في ثالث أيام دورة الألعاب العالمية لأصحاب الهمم بتايلاند، وفاز سيف الزعابي لاعب منتخب الإمارات لرفعات القوة، بذهبية ((المجموع))، بالإضافة إلى فضية الترتيب الفردي في أفضل محاولة له بوزن 154 كلغم.

وشهدت منافسات ألعاب القوى، فوز محمد الكعبي بذهبية رمي القرص لفئة F 36، محققاً 41.28 متراً، كما فازت ذكرى الكعبي بذهبية رمي الصولجان لفئة 32 F، محققة 20.54 متراً، وحقق راشد المحرمي ذهبية سباق 200 متر للكراسي المتحركة، فيما حصد عباد علي فضية رمي القرص لفئة F 37، ومحمد المزروعي برونزية سباق 200 متر على الكراسي المتحركة لفئة T 53.

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