213 لاعباً بانطلاقة مونديال الرماية البارالمبية في العين

تنطلق اليوم في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية، وتستمر حتى 17 الجاري الجاري، وتقام البطولة، بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 دولة، وتتضمن مسابقات المسدس ضغط ((هواء وناري))، والبندقية ((ضغط هواء وناري))، و((سكتون))، لمسافات وأوضاع مختلفة، بالإضافة إلى رماية الشوزن ورماية المكفوفين، من خلال 41 مسابقة متنوعة للفرق والفردي للرجال وللسيدات.

وعقدت اللجان المختلفة في البطولة اجتماعات متواصلة لتنسيق الجهود الداعمة لاستضافة الحدث، وتوفير جميع المتطلبات التي تساهم في تعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات في استضافة الفعاليات الرياضية.

وتم اعتماد اللاعبين المشاركين في المنافسات وتصنيفاتهم، كما اعتمدت اللجنة المشرفة ولجنة الحكام، ((الأسلحة)) للمشاركة، بعد إخضاعها للفحص حتى يتم التأكد من مطابقتها لقوانين الرماية البارالمبية.

جاهزية

وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، جاهزية منتخب الرماية لخوض التحدي الذي ينتظره في البطولة، بمشاركة نخبة أبطال العالم، خاصة بعد الإعداد المتدرج الذي خضع له المنتخب في الفترة الماضية.

وأضاف: لاعبو ولاعبات المنتخب أمام تحد كبير لتعزيز رصيدهم المتميز من النتائج الإيجابية في البطولات العالمية.

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