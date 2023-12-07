طاقم من مونتينيغرو يدير سوبر اليد المصري

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد طاقماً تحكيمياً من مونتينيغرو لإدارة مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد والتي تجمع الأهلي والزمالك للمرة الأولى بالإمارات يضم كلاً من: ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش وتقام المباراة بصالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة غداً.فيما تعقد اللجنة المنظمة اليوم الاجتماع الفني للمباراة بفندق البحر بإمارة الفجيرة.

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