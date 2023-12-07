طاقم من مونتينيغرو يدير سوبر اليد المصري

(MENAFN
- Al-Bayan)
رشح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد طاقماً تحكيمياً من مونتينيغرو لإدارة مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد والتي تجمع الأهلي والزمالك للمرة الأولى بالإمارات يضم كلاً من: ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش وتقام المباراة بصالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة غداً.فيما تعقد اللجنة المنظمة اليوم الاجتماع الفني للمباراة بفندق البحر بإمارة الفجيرة.
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