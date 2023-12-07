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طاقم من مونتينيغرو يدير سوبر اليد المصري

12/7/2023 8:02:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد طاقماً تحكيمياً من مونتينيغرو لإدارة مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد والتي تجمع الأهلي والزمالك للمرة الأولى بالإمارات يضم كلاً من: ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش وتقام المباراة بصالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة غداً.فيما تعقد اللجنة المنظمة اليوم الاجتماع الفني للمباراة بفندق البحر بإمارة الفجيرة.

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