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فعاليات كأس رئيس الدولة للقدرة تنطلق اليوم بـ«الإسطبلات الخاصة» في بوذيب

12/7/2023 8:02:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم في أبوظبي، اليوم، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، في بداية فعاليات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل 2023، والتي تشتمل على سباق السيدات لمسافة 100 كلم، غد، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للعمالقة لمسافة 100 كلم.

ويقام سباقان تأهيليان يوم الثلاثاء المقبل الأول دولي لمسافة 100 كلم، والثاني دولي لمسافة 120 كلم. وتقام السباقات تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

ويقام سباق الإسطبلات الخاصة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة على 4 مراحل، تبلغ مسافة الأولى 30 كلم باللون البرتقالي، والثانية باللون الأزرق ومسافتها 30 كلم، والثالثة باللون الأخضر لمسافة 20 كلم، والرابعة باللون الأبيض ومسافتها 20 كلم.

شروط

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط والضوابط، منها أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 60 كلجم مع السرج.

وتحمل الفارسة آنا أربوزوفا، لقب النسخة الماضية لسباق الإسطبلات الخاصة، حيث توجت باللقب على صهوة ((بوليو أميجو)) لإسطبلات الخليج، قاطعاً المسافة الكلية للسباق بزمن قدره 3:49:23 ساعات، وجاء ثانياً الفارس فيربر فرنسيسكو على صهوة ((إتش إل دي فاث))، لإسطبلات العين، فيما حلت ثالثة عائشة حميد الشامسي على صهوة ((سيرك دو بليسيس)) لإسطبلات العزوم.

وتنظم قرية بوذيب مجموعة متنوعة من السباقات، تغطي كل فئات القدرة ابتداءً من البطولات الكبرى إلى السباقات المحلية والتأهيلية الدولية، بالإضافة إلى سباقات مخصصة للسيدات، وأخرى للشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.

30 سباقاً

وكانت قرية بوذيب استضافت 30 سباقاً خلال موسم 2022 – 2023، منها 14 سباقاً شملت جميع الفئات من سباقات مفتوحة، وسيدات، وإسطبلات خاصة، وشباب وناشئين، هذا بالإضافة إلى 16 سباقاً تأهيلياً لمختلف المسافات.

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