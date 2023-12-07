منتخبنا يشارك بـ «آسيا للفنون القتالية المختلطة للهواة» في البحرين

يستعد منتخبنا الوطني للفنون القتالية المختلطة للمشاركة في بطولة آسيا للهواة 2023 التي تستضيفها البحرين من 8 إلى 12 الجاري، بـ 24 من مواهب الإمارات، أعضاء المنتخب الوطني والذين يسعون لتقديم أداء مشرف وحصد الألقاب وتعزيز رصيد الدولة الحافل بالإنجازات الرياضية، بعد الأداء المميز والإمكانات الكبيرة التي أظهروها في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي، أغسطس الماضي.

وتجرى منافسات البطولة في صالة مدينة خليفة الرياضية بالمنامة وتستقطب لاعبين يمثلون مختلف دول القارة، في عدد من الفئات، بما في ذلك فئة الناشئين أ ((17-16 عاماً))، والأشبال بـ ((-14 15 عاماً))، والبراعم ج ((12 - 13 عاماً)).

وكان منتخبنا الوطني قدم أداءً مميزاً خلال النسخة الرابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي أقيمت في مبادلة أرينا بأبوظبي، وحصد لاعبونا 12 ميدالية ملونة بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، ما يمثل إنجازاً مهماً بالمقارنة مع أربع ميداليات حققها المنتخب في نسخة العام السابق، والتي مثلت مشاركته الأولى في البطولة.

ثقة

وأعرب محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، عن ثقته بإمكانات المنتخب وقدرته على تقديم أداء مشرف يواكب تفوق الدولة في مختلف الاستحقاقات والمحافل الرياضية العالمية.

وقال: تمثل بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة منصة فريدة تتيح لأبطال منتخبنا الوطني إبراز جدارتهم بالتميز وقدرتهم على إضافة إنجازات جديدة إلى رصيدهم الرياضي، حيث أظهر المنتخب تطوراً لافتاً خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما خلال مشاركته في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين.

نخبة

ويضم المنتخب الإماراتي للناشئين نخبة من اللاعبين، منهم عبد الرحمن علي حسن النجار ((83.9 كيلوغراماً))، وعبد الرحمن موفق النجار ((83.9 كيلوغراماً))، وجاسم عبدالله الحوسني ((77 كيلوغراماً))، وأحمد الجابري ((70.3 كيلوغراماً))، وحميد العلي ((65.8 كيلوغراماً))، والعقيلي الزعابي ((65.8 كيلوغراماً))، وسعيد النعيمي ((56.7 كيلوغراماً))، ويوسف الخوري ((67 كيلوغراماً))، وثاني المهيري ((62 كيلوغراماً))، وعبدالله أنديز ((62 كيلوغراماً))، وعمر الرئيسي ((57 كيلوغراماً))، وزايد الحمادي ((48 كيلوغراماً))، وحمدان محمد النجار ((48 كيلوغراماً))، وعبدالله الدرمكي ((44 كيلوغراماً))، وسيف البلوشي ((44 كيلوغراماً))، وسالم الحمود ((77.1 كيلوغراماً)). ومعد الحوسني ((34 كيلوغراماً))، وراكان اليماحي ((34 كيلوغراماً))، وعلي محمد النجار ((40 كيلوغراماً)).

وتشارك ضمن فئة الناشئات كل من زمزم الحمادي ((52.2 كيلوغراماً)) ضمن الفئة أ، بينما تشارك غلا الحمادي ((48 كيلوغراماً)) وعفراء المطوع ((48 كيلوغراماً)) ضمن الفئة ب، وسارة الزرعوني ((40 كيلوغراماً)) في الفئة سي.

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