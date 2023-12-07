إطلاق منظومة «الذكاء الاصطناعي» في نادي العين

بناءً على توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ومتابعة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة العين لكرة القدم، أعلن نادي العين، عن اتفاقية رعاية جديدة للتعاون مع ((سال)) الشركة المتخصصة في شؤون ((الرقمنة))، عبر منصة ((ديجكست)) الذكية للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، سعياً لمحافظة النادي على إرثه الريادي في كل المجالات، إدارياً ورياضياً وفنياً، في مواكبة علامات التطور لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح، من خلال تطبيق أحدث الابتكارات التكنولوجية.

دعم

وثمّن حمد نخيرات العامري العضو المنتدب لنادي العين والشركات التابعة له، الرعاية السامية والدعم الكبير من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ((مؤسس استراتيجية التميز والتفوق والريادة والنجاح))، للنادي وشركاته، والمتابعة المستمرة من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سعياً لتمكين النادي من تحقيق طموحات قيادته، وكل المنتسبين له ومحبيه، بمواكبة التطور، وبلوغ أعلى مؤشرات النجاح.

وتابع: أنتهز هذه المناسبة، لتهنئة فريق العين وجماهير النادي على التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023 - 2024، عن جدارة واستحقاق، ليعكس الوجه المشرف لكرة القدم الإماراتية في البطولة القارية، ونتمنى تحقيق الطموحات المرجوة، وإسعاد جماهير العين الوفية.

وأعرب حمد نخيرات العامري عن سعادته بعقد الرعاية مع ((سال))، الخبير الرائد في مجال التحول الرقمي، ومُطوِر منصة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ((ديجكست))، لتحفيز المنتجات الوطنية، وترسيخ مبدأ ((صُنِع في الإمارات))، وقال: نفخر بالإعلان عن شراكتنا مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال التحول الرقمي، والتي تتسق رؤيتها مع أهداف نادي العين، وطموحات جميع المنتمين للنادي، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وتوفير تجربة غنية للرياضيين وجماهير النادي، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، لتعزيز مكانة النادي كرائد في المجال الرياضي والعمل المؤسسي.

لحظة فارقة

وقال: شراكتنا مع ((سال))، تعتبر لحظة فارقة في مفهوم التحول الرقمي الشامل للنادي، والذي ظل يعمل على وضع معايير جديدة في المجال الرياضي والعمل المؤسسي لخدمة الأندية محلياً وقارياً.

وعن أهم الأهداف من الشراكة الجديدة، قال: الأهداف من الرعاية عديدة، ومبنية على ثقتنا في المنتج الوطني، سعياً لترسيخ مبدأ ((صنع في الإمارات))، كما نتطلع من خلالها إلى رفع الكفاءة التشغيلية، من خلال التحسين في كل المجالات، والخدمات التي يقدمها العين للمتعاملين من جماهير ولاعبين ومدربين، وكل منتسب للنادي وشركاته، بداية بتحليل البيانات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لأداء الفريق على المستويين الفردي والجماعي للاعبين، وتعزيز الأداء البدني، وتطوير مهارات البراعم والأشبال والناشئين بفرق الأكاديمية، وتعزيز الخدمات المقدمة للجماهير، وتجربة التشجيع، وتمكين استراتيجيات التسويق والتوقعات، وتحسين المحتوى الإعلامي وغيرها.

وأضاف: نسعى من خلال الشراكة لرفع الكفاءة التشغيلية الخاصة بإعداد التقارير، وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتضمن توفير تجربة غنية للرياضيين والمشجعين. وذلك باعتبارها مبادرة رائدة في المنطقة، معتمدةً على التقنيات المتقدمة، والبيانات الضخمة، وتقنيات علمية متقدمة، لتعزيز مكانة النادي كقائد في المجال الرياضي.

ترحيب

ورحَّب الدكتور سعيد الغفلي الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في مجموعة أبوظبي كابيتال جروب، بالشراكة، مؤكداً على تخصص الشركة في تطوير الابتكارات المتقدمة، ضمن مبادرة ((صُنِع في الإمارات))، تماشياً مع رؤية قيادة دولة الإمارات، كما يتطلع إلى تبنّي هذه التقنيات المطورة محلياً، من جانب العديد من الشركات.

وقال فيكرام بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة ((سال)): سعداء بإطلاق رحلة التحول الرقمي هذه بالتعاون مع نادي العين. حيث يلهمنا التزامهم الحثيث نحو التميز، ونتطلع إلى دعمهم للاستفادة من أحدث التقنيات والقدرات التكنولوجية. شهد مراسم التوقيع عدد من نجوم كرة القدم والألعاب المختلفة، تقدمهم لابا كودجو وجوناتاس دا سانتوس، لاعبا فريق الكرة، والأسترالي توماس إدغار والبرازيلي هيوجو غراشيت نجما فريق العين للكرة الطائرة.

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