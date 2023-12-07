كونغرس «دولي الملاكمة» في ضيافة دبي

تستضيف دبي غداً اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي للملاكمة، وتقام بقاعة السفينة في فندق جميرا بيتش، بمشاركة 300 ممثل عن الاتحادات الأعضاء من 179 دولة، وبحضور عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للعبة. وكثف اتحاد الإمارات للملاكمة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي الاستعدادات لاستضافة ((الكونغرس))، الذي يناقش العديد من المواضيع المهمة التي تتعلق بعمل الاتحاد ومشاريعه المستقبلية والتصويت على التعديلات الجديدة على القوانين التي تساهم في تطوير رياضة الملاكمة على مستوى العالم.

وهي المرة الثانية التي تستضيف دبي اجتماعات الكونغرس الدولي للملاكمة بعد عام 2018، في تأكيد لمكانة دبي الرائدة وقدرتها على استضافة أكبر الأحداث العالمية والثقة الكبيرة التي تتمتع بها في الأوساط الدولية وقدرتها على توفر كافة المقومات اللازمة لإنجاح مثل هذه اللقاءات العالمية المهمة.

جدول الأعمال

ويشهد جدول الأعمال ((الكونغرس)) التصويت على انتخاب ممثل عن قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية لعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للملاكمة، حيث يتنافس ثلاثة مرشحين لشغل المنصب الشاغر الحالي، وهم لورديس أفيندانيو من بوليفيا، وإيفون نونيز من الإكوادور، ولويزا بينيتيز من فنزويلا وهؤلاء المرشحون المؤهلون الذين وافقت عليهم لجنة الترشيحات في الاتحاد الدولي. وينظم الاتحاد الدولي للملاكمة ((المنتدى العالمي للملاكمة)) على هامش اجتماعات الكونغرس، ويركز على تطوير مستوى الرياضيين ومناقشة أفضل السبل لدعم الملاكمين بما يتماشى مع ((حماية الصحة البدنية والعقلية والمالية للرياضيين))، ومع التركيز على الوحدة بين جميع الاتحادات الأعضاء ، وسيتم مناقشة أفضل السبل لدعم وتشكيل رياضة الملاكمة خلال السنوات المقبلة، ومناقشة نظام التسجيل الجديد، فيما تطرح الجلسة الختامية موضوع التنوع والشمولية في الملاكمة.

ويختتم((الكونغرس)) أعماله بتنظيم بطولة ((ليلة أبطال الملاكمة الدولية)) التي يشارك فيها نخبة الملاكمين من مختلف الدول وتشهد أقوى وأصعب المنافسات الاحترافية، ويتنافس في البطولة البطل الأولمبي الروسي ألبرت باتيرجازييف مع بطل العالم ثلاث مرات الكوبي لازارو ألفاريز،كما يتنافس الإماراتي سلطان النعيمي مع الروسي نورجيجيت ديوشيباييف، والإماراتي عامر حسين علي سعيد مع دافيت عزيزيان، ويلتقي الآذري لورين ألفونسو مع البيلاروسي ألياكس ألفيوراو، والأوزبكي سيدجمشيد جعفروف مع الياباني سيون أوكازاوا، والفرنسي سفيان أوميها مع الإسباني خوسيه كويليس بروتونز، والروسي مارك بتروفسكي مع الأسترالي لوكاس براون، والروسي مسلم جادجيماجوميدوف مع الألماني أرتور مان، والروسي إيفجيني تيششينكو مع الألماني ليفون هاكوبيان.

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