بين المتنبي وابن جني

ربطت بين المتنبي ـ لسان العربية ـ وابن جني ـ فيلسوفها ـ أواصر متعددة؛ من الحب، والإجلال.

‌وَشَائِجُ بِرٍّ أَنْشَأَتْهَا مَغَايِضُ... مِنَ الْمَاءِ فِي أَجْوَافِهَا تَتَرَشَّحُ

قال الثعالبي: ((صحب ابن جني المتنبي دهرا))، ولا يبعد أن يكون استملى منه، وأخذ عنه، ووقف أبو الطيب على تصانيفه واستجادها، ولا أتجنى في هذا، فقد كانا عبقريين، وجد كل منهما ضالته في صاحبه، فكلاهما ألِفَ التجديد، والتعديد.

وإذا كان المتنبي ((ملأ الدنيا وشغل الناس))، فابن جني هز العربية من الأساس.

لقد تجاوزت ثقة اللغوي في الشاعر، إلى توثيق روايته، وتزكية خلقه، بل قد أبعد النجعة، وطبق المفصل، وجاء بعائدة، وأتى بآبدة فقد نقل عنه بعض كلام العرب، قال: ((حدثني ‌المتنبي ‌شاعرنا وما عرفته إلا صادقاً)).

ولقد ساء ظنُّ قومٍ بالمتنبي، بسبب جنايته ـ في زعمهم ـ على اللغة، فماذا صنع ابن جني؟

قال البديعي: كان إذا مر المتنبي بالفارسي يستثقله، وكان لابن جني هوى في أبي الطيب، كثير الإعجاب بشعره، لا يبالي بأحد يذمه أو يحط منه. وكان يسوؤه الإطناب بذمه، واتفق أن قال أبو علي يوماً اذكروا لنا بيتاً من الشعر فأنشد ابن جني:

((حُلْتِ دون المزار فاليوم لو زرتِ** لحال النحولُ دون العِناق)) فاستحسنه، وقال: لمن هذا البيت؟ فقال ابن جني: للذي يقول: ((أزورهم وسوادُ الليل يشفعُ لي*** وانثنى وبياضُ الصبح يُغرى بي))، فقال والله هذا حسن، فلمن هما؟ قال للذي يقول: ((أمضى إرادتهِ فسوف له قدٌ** واستقرب الأقصى فثَم له هُنا))، فكثر إعجاب الفارسي، وقال لمن هذا؟ فقال ابن جني: للذي يقول: ((ووضع الندى في موضع السيف بالعلا*** مضرُّ كوضع السيف في موضع الندى))، فقال قد أطلت يا أبا الفتح، فأخبرنا؟ قال: هو الذي لا يزال الشيخ يستثقله...؟ قال أبو علي: أظنك تعني المتنبي؟ قلت نعم. قال والله لقد حببته إلي.