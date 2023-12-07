«عيننا» على العين

نبارك لممثلنا العيناوي تأهله إلى دور الـ16 من بطولة آسيا للأندية لكرة القدم، وأملنا به كبير، حيث نراهن عليه في المواقع الكروية الأهم، فقد تألق الفريق وفاز في خمس مباريات من ست، وهذا دليل تفوقه القاري، كما أنه أحد الفرق المرشحة بقوة للقب بطولة دورينا المحلي، فالعين على العين بعد أن أصبح ممثلنا الوحيد بالبطولة الآسيوية الكبرى للأندية، بعد خروج فريق كوزمين، ونأمل من الجهاز الفني والإداري للشارقة تصحيح الوضع؛ لأننا تعودنا في السنوات الأخيرة بأن نرى هذا الفريق مميزاً ولا أحد يقبل بأن يتراجع بهذه الصورة، خاصة الخسارة من الفيصلي.

ومن المفاجآت السارة تقديم ‬الدحيل‭ ‬ القطري خدمة‭ ‬جليلة‭ ‬لفريق‭ ‬الفيحاء‭ ‬السعودي‭ ‬‬بتحقيقه ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بيرسبوليس‭ ‬الإيراني في ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري ال‬أبطال‭ ‬‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ليكتمل‭ ‬عقد‭ ‬الفرق‭ ‬المتأهلة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي، ويتأهل‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬بفضل‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬من بين أفضل‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرق‭.

واكتمل‭ ‬عقد‭ ‬الفرق‭ ‬المتأهلة‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الغرب‭ ‬وهي‭ ‬ممثل الوطن نادي العين، وناساف‭ ‬ونافباخور‭ ‬الأوزبكستانيين،‭ ‬والاتحاد‭ ‬والهلال‭ ‬والنصر‭ ‬والفيحاء‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬وساباهان‭ ‬الإيراني، وجاء تأهل 4 فرق سعودية دليل تفوقها الفني والاستعداد الجيد لها، حيث تأتي من دوري قوي يخطف الأضواء هذه الفترة، بسبب تواجد نجوم العالم ومشاهير الكرة بعد أن أصبح الدوري السعودي ((غير)) بسبب وجود رونالدو الذي سحب وراءه كل هذه الكوكبة للملاعب السعودية في إطار الترويج لتحضيراتها المبكرة لاستضافة المونديال 2034، فالخطة تسير كما يريده الأشقاء.

وكرة القدم اليوم أصبحت عالماً بحد ذاته فهي لم تعد مجرد كرة ((مدورة)) نتناقلها فحسب، إنما أصبحت صناعة و((بزنس للعارفين)) بأجوائها الاحترافية، لعلنا نستفيد ونتعلم، فللكرة حساباتها المعقدة.. والله من وراء القصد