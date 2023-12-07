التجارب التي لا تعلّم أصحابها

يتعلم الإنسان بطرق ووسائل مختلفة، يوفرها له نظام التربية داخل الأسرة ومن ثم المجتمع، كالإرشادات والتوجيهات وسرد القصص والأمثلة والمواعظ، ويتعلم الإنسان من تجاربه مع زملاء المدرسة والشارع، وكلما كبر اتسع أفق عقله والوسائل والطرق التي يتعلم منها، ولكن أهم مصادر التعلم هو ذاك المسمى بالتجربة والخطأ، فكل موقف أو تجربة سارة أو موجعة تترك أثراً وتقدم درساً بالتأكيد، ينتبه له البعض ولا يشعر به البعض، وهؤلاء الذين لا يشعرون بنعمة الخلاصات والتجارب، غالباً ما يعاودون الكرة ويقعون في نفس الحفرة، مراراً وتكراراً.. فلا ينطبق عليهم نظرية التعلم بالتجربة والخطأ للأسف!

تكون الأخطاء محدودة أحياناً ونتائجها محصورة في شخص مرتكبيها، فلا يتسع الأثر ولا يطال غير صاحبه، لكن الأخطاء حين ترتكب بشكل جماعي، وعلى الملأ، بدافع اللهو وباعتباره استمتاعاً بالحرية الشخصية، لكنه في المحصلة النهائية يفجر فقاعة من القيل والقال، والحديث الذي يطال السمعة والمعنويات، ما يترك أثراً يتعدى الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بالفعل إلى الجماعة أو المجتمع، وأضراراً معنوية تطال الجميع ولفترة طويلة من الزمن، فإن الأمر هنا يتجاوز اللهو ولا يدخل تحت بند الحريات الشخصية مطلقاً، بل يمكن النظر إليه باعتباره نوعاً من الحماقة والإضرار بالمجتمع، ما يوجب توقيع عقوبة رادعة تضمن عدم تكرارها مستقبلاً، فالأمة قبل الفرد والمجتمع قبل الشخص الواحد!

لماذا يصر البعض حتى اليوم حين يسافر على ارتكاب تلك الحماقات المعروفة التي من المفترض أننا تجاوزناها وتعلمنا دروسها بالتجربة والتكرار، وبمضي الزمن وبفضحها أمام الملأ، لكن للأسف يصر البعض لحماقة يصرون عليها على ممارسة تلك الأفعال المسيئة، التي تعرضهم للمساءلة وتعرض بلدانهم للقدح والذم، كما يصر البعض على التباهي بثياب ومقتنيات تجعلهم عرضة للهجمات الخطرة والسرقة وأحياناً الضرب والقتل! لقد تم تنبيه هؤلاء مراراً وتكراراً لكن للأسف لا زال البعض يسافر لاستعراض ثيابه ومجوهراته وحقائبه في الحدائق والأسواق والمقاهي، الأمر الذي يظهرنا كمحدثي نعمة بلهاء لا أكثر.. فمتى يمكن أن يتعلم هؤلاء؟