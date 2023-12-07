الإمارات تعاون عالمي لمستقبل أخضر

تستضيف دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)).

وذلك في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء الدول والحكومات حول العالم والكثير من الشركات والشخصيات المعنية بقضايا المناخ، ليكون هذا المؤتمر فرصة كبيرة أمام مختلف الدول والجهات لتوحيد الجهود من أجل حماية المناخ وتحقيق بيئة عالمية خضراء مستدامة.

إن استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر نابع من مبادئها الراسخة ومبادراتها المستمرة في حماية البيئة وتعزيز المناخ، فقد كانت سباقة إلى الانضمام للاتفاقيات والوكالات والمنظمات العالمية التي تخدم هذا الجانب، وهي أول دولة في الشرق الأوسط تصادق على اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015، كما أعلنت في عام 2021 عن استراتيجيتها الطموحة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

والتي تستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول هذا العام، كما أن دولة الإمارات أول دولة في الخليج تستخدم استراتيجية الطاقة المتجددة، والتي تشمل الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر العالمي في وقت بالغ الأهمية، تواجه فيه البشرية تحديات كبيرة في مجال تغير المناخ، حتى أصبحت دول وجزر وسواحل مهددة بالغرق والاختفاء، بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر، بعد أن ازداد فقدان الجليد في المناطق القطبية نتيجة الاحتباس الحراري، هذه الظاهرة التي من أسبابها طبيعة النشاط الإنساني في القرنين الأخيرين.

ولذلك فإن مستقبل كوكب الأرض يتوقف على الإجراءات والخطط التي ستتبعها دول العالم اليوم لمواجهة هذا التحدي الكبير، والجهود العالمية التي ستبذلها للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

لقد نجحت دولة الإمارات في جمع العالم في مؤتمر الأطراف ((COP28))، وسعت ولا تزال لتعزيز التعاون العالمي بين الدول والشركات ومختلف الجهات من أجل بناء مستقبل أخضر مستدام ينعم به أجيال الحاضر والمستقبل، إيماناً منها بأن تضافر الجهود هو السبيل الأوحد للتغلب على هذا التحدي الكبير.

وأن المجتمع الإنساني كالسفينة الواحدة، يحتاج أفرادها إلى التعاون والتكافل فيما بينهم، وخاصة فيما يتوقف عليه مصيرهم المشترك، وتعتبر دولة الإمارات سباقة في ترجمة هذه القيم إلى واقع حقيقي ملموس، وهي قدوة ملهمة في مد يد العون لكل محتاج من أي جنس أو جنسية كان، بما في ذلك قضايا المناخ.

ومن صور ذلك إعلانها عن تقديم 735 مليون درهم لمساعدة الدول والمجتمعات الأكثر عُرضةً للتضرر من تداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل.

وقد أثمرت الدورة الحالية من ((COP28)) عن تحويل الأفكار والتعهدات إلى واقع ملموس، فتم إطلاق العديد من التمويلات والمشاريع والمبادرات من جانب كثير من الدول والشركات والجهات المانحة، والعناية بتعزيز روح التكافل العالمي لمساعدة الدول بعضها البعض، ومن ذلك تفعيل صندوق ((الخسائر والأضرار المناخية)) لتعويض الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ.

كما أطلقت رئاسة ((COP28)) بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ((إعلان كوب 28 بشأن المناخ والصحة)) الذي وقَّع عليه 125 دولة وتضمن لأول مرة إقرار الحكومات بإنشاء منظومات صحية للتصدي للتداعيات الصحية لتغير المناخ، كما تم إدراج الطاقة النووية لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف كأحد الحلول لهذا التحدي العالمي.

وفي هذا الصدد تم إطلاق ((إعلان مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050))، والتي أيدتها 21 دولة، إلى غير ذلك من الإعلانات والمبادرات والمشاريع التي لا تزال عجلتها تدور، لتكون هذه الدورة الحالية من ((COP28)) دورة استثنائية بكل المقاييس.

إن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ ((COP28)) تجسد رؤيتها ومبادئها الجوهرية في حماية البيئة وتحقيق بيئة خضراء مستدامة، وهي امتداد للقيم الإماراتية التي تجعل حماية البيئة على رأس الأولويات، وذلك منذ فجر تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي تمضي في هذا المضمار بكل عزم وأمل، وها هي اليوم تجمع كلمة العالم في ((COP28)) لتعزيز التنمية المستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.